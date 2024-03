“Hoy no estoy disponible”: Pamela Leiva sorprendió con revelación sobre su vida amorosa

La comediante Pamela Leiva se ha convertido en un ícono de la soltería bien disfrutada. Ella ha hablado en numerosas ocasiones sobre su vida romántica pasada, en especial su matrimonio fallido, y sus aventuras alocadas en Brasil.

En el programa “Díaz en Viña” de Pamela Díaz, la exchica reality fue consultada sobre su estado amoroso, y la animadora le preguntó si estaba soltera. “Sí, o sea de título soltera desde que me divorcié hace seis años. Pero, igual me he hecho revisiones técnicas”, contó.

Pamela y Kika Silva, quien también estaba de invitada, no creían que no ha tenido un pinche en todos estos años. “Es que no hay nombre (un título), estoy en una cosa”, dijo vagamente la comediante.

La animadora citó a la cantante brasileña Anitta, a quien entrevistó días atrás, y le preguntó si está como la artista quien aseguró que “no está disponible”. Pamela Leiva se identificó con esta afirmación.

“Anitta, mi mentora. Hoy no estoy disponible”, reveló Pame ocasionando las risas y celebraciones de los presentes. Kika le consultó desde cuándo que no estaba disponible, y la exchica reality fue sumamente sincera “yo no cachaba, pero hace harto rato ya, pero no me había dado cuenta”, aclaró entre risas.