Karol G es tachada de exagerar por llorar ante racha de “malas vibras” pero así se defiende

Ésta no ha sido una buena temporada para Karol G y es que a pesar de que su gira mundial ha estado marcada por conciertos sold out, ha tenido que enfrentar varias dificultades que ya han superado su temple.

Fue durante uno de los conciertos que ofreció en Guatemala que la colombiana no pudo evitar llorar ante una falla eléctrica que dejó a oscuras el escenario en el que se estaba presentando. Ataviada con un conjunto de falda azul con crop top blanco, Karol se dirigió hacia el publico y con voz quebrada dijo: “Nos fuimos allá atrás porque se murieron los generadores de energía de todo el escenario”.

“No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando no me voy a dejar”, continuó mientras lloraba y caminaba sobre el escenario.

De inmediato, los asistentes comenzaron a corear su nombre como muestra de apoyo. La artista llevó sus manos a su rostro para secar las lágrimas y se ajustó el cabello. Una vez calmada, explicó que a pesar del tema de la falta de energía en el lugar, decidió continuar con su espectáculo.

El momento, capturado en vídeo, se ha vuelto viral en las redes sociales, generando opiniones divididas entre los internautas. Por un lado, hay quienes expresan cariño y aplauden su fortaleza, mientras que otros la critican y la acusan de “exagerar” para “llamar la atención”.

Karol G La Bichota no pudo contener las lágrimas durante su concierto en Guatemala (TikTok)

“Se ha vuelto una magdalena, llora por todo y por nada”, “y por eso hay que llorar ?”, “Karol G le anda haciendo competencia a Victoria Rufo.😢😢😢😢😅”, “puro marketing no crean nada de este mero drama”, “Qué dramática 😂😂😂😂”, “exagerada!!”, “Tanto drama lo de ella por todo llora”, “ahora es la moda de la mujer para subir su fama por lo menos Shakira no lloraba que era casi lo mismo 🙈 bueno en fin creo q quiere copiar lo que hiso Shakira”, se lee.

Algunos internautas que se burlaron de ella fueron contrarrestados por otros que salieron en su defensa. “Algo tiene esta chica que me roba el corazón sera su manera de ser pero le pido a DIOS que la proteja y guie siempre”, “lo que se burlan no saben el esfuerzo que ella ha puesto en sus conciertos como para que algo salga mal”, Por qué le desean mal a Karol??? ella es una artista que no se mete con nadie”, expresaron.

¿A Karol G la persiguen las malas vibras?

Karol G La Bichota demuestra que no se deja de nadie (Instagram)

Durante su concierto, la cantante mencionó que “no sabía qué pasaba energéticamente”, haciendo referencia a que considera que su mala suerte se debe a “malas energías”.

Cabe recordar que el recientemente el avión privado en el que viajaba la colombiana con otras 15 personas a bordo, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia poco después de despegar de un aeropuerto en el área de Los Ángeles, California debido a presencia de humo en cabina.

Momentos más tarde de darse a conocer la noticia, Karol G aseguró a través de su cuenta de Instagram que todos estaban bien y expresó su gratitud por la preocupación de sus seguidores.