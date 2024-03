¿‘Me llamo Loh Kiwan’ está basada en hechos reales? El origen de la película coreana de Netflix

Me llamo Loh Kiwan, la nueva película surcoreana de Netflix, ha logrado emocionar a los espectadores con una intensa y emotiva historia y un elenco de lujo encabezado por Song Joong-ki.

En el largometraje dramático que marca el debut como directora de Kim Hee-jin, el histrión encarna a Loh Kiwan, un hombre en sus treintas que desertó de Corea del Norte con su madre en 2019.

La dupla logra llegar hasta China, en donde los desertores son fuertemente criminalizados. En el gigante asiático, la policía va a buscar a Kiwan, en donde termina siendo separado de su mamá.

Escenas de la película 'Me llamo Loh Kiwan' | (Jung Jae-gu/Netflix © 2024)

El protagonista consigue escapar de Asia y acaba en Bruselas, un lugar del que no conoce nada. En Bélgica, Kiwan no tiene hogar, por lo que debe luchar para mantenerse abrigado en el invierno.

Ante todos los desafíos mientras aspira a ser refugiado, solo la determinación de cumplir el último deseo de su madre de que halle un sitio seguro en donde pueda vivir libre lo impulsa a seguir.

Durante su batalla, Kiwan conoce a Marie, una exatleta nacional que parece compartir su misma suerte, pero mientras él está desesperado por sobrevivir, ella ha perdido las ganas de hacerlo.

Mientras luchan para superar sus dificultades y los demonios internos de cada uno, la improbable pareja parecer formar unida un futuro más esperanzador para ambos. ¿Podrán tener una vida feliz?

¿Me llamo Loh Kiwan está basada en hechos reales?

Debido a su dramática y cruda historia y los tema que aborda en su metraje, muchos miembros de la audiencia han llegado a preguntarse si Me llamo Loh Kiwan se basa en alguna historia real.

La respuesta es no, la película no está basada en un relato verdadero , sino que se trata de la adaptación de la novela del mismo nombre en español de la escritora surcoreana Cho Haejin.

La obra lanzada en 2011, tercera novela de la autora, narra una trama ficticia. No obstante, la inspiración para el libro que dio a conocer a Cho entre el público sí tiene sus orígenes en la realidad.

Mientras trabajaba como profesora en Polonia a finales de la primera década de 2000, la novelista leyó un artículo sobre los desertores norcoreanos en Bélgica, lo cual la inspiró a escribir la historia.

“Yo también soy una extranjera en un país llamado Polonia. Sin embargo, tengo una identificación legal y un país al que regresar, pero el desertor norcoreano del artículo, quien quiere recibir el estatus de refugiado, no tiene identificación, no tiene una patria a la que regresar y no tiene conocimientos de idiomas para comunicarse en absoluto”, narró en entrevista a KBS News.

“Me hizo imaginar a un extranjero en condiciones tan desesperadas. Es un foráneo en un nivel diferente al mío. Quizás por eso (…) sentí simpatía por él y quise saber más. Recuerdo haberle escrito un correo electrónico al periodista”, rememoró sobre el origen de su libro (로기완을 만났다, en hangul).

Más de una década después, la ficción ha llegado a la pantalla con un guion de Kim Hee-jin que los intérpretes Song Joong-ki, Choi Sung-eun y Cho Han-cheul protagonizaron con maestría.

Me llamo Loh Kiwan está disponible en Netflix desde el viernes 1 de marzo de 2024.