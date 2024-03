Sergio Freire comenta llamada de José Luis Repenning por meme de cara de aburrido en Viña

Tras viralizarse en un comentado meme en redes sociales, José Luis Repenning debió alzar la voz para explicar la cara de aburrido con la que fue captado durante la presentación del humorista Sergio Freire en la quinta noche del Festival de Viña 2024.

Aunque es verdad que el rostro de Canal 13 sí se rio y disfrutó la rutina del comediante, en la web no perdonaron la singular imagen que se vio en la transmisión oficial del tradicional certamen viñamarino.

Este viernes, día siguiente del show del exintegrante de “El Club de la Comedia”, el conductor de “Tu Día” telefoneó a Freire durante el programa “Arriba Viña” para entregar las explicaciones pertinentes.

“Me acaba de llamar Repe, a través del celular de la Karla (Constant), diciéndome: ‘Sergio, están diciendo que yo no me reí, quedé como un facho que no se ríe...’”, compartió el comediante en pantalla.

“Yo le dije que no se preocupara porque yo lo vi riéndose todo el rato, lo vi al final parado aplaudiendo. Así que de verdad está todo bien”, aclaró el tema, más allá del viralizado meme.

Repe explica su semblante poco entretenido

En la edición de “Tu Día” de este viernes, el periodista aclaró su rostro poco “entretenido” que justo fue enfocado en cámara la noche anterior. “Repe” admitió que la rutina del estandapero no fue de todo su gusto.

“Cuando uno está en un show de humor no está todo el rato así (puso cara sonriente). Yo tenía más expectativas respecto al show de Sergio Freire, y tuvo momentos muy altos y otros más planos”, evaluó.

“A ratos le faltó como velocidad. Entró con confianza, relajado, el público lo quiere harto, lo recepcionó altiro, y yo siento, mirándole la cara, que él tampoco quedó conforme. Creo yo, es una impresión personal”, argumentó.