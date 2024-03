“Te lo dice...”: Eskarcita estrenó su esperada colaboración con el grupo La Noche

La joven revelación de “Gran Hermano”, Scarlette Gálvez más conocida como Eskarcita, a los meses de su salida del reality, ella decidió incursionar en la música urbana y su primer tema en solitario se tituló “Que soporte”.

Al mismo instante que Eskarcita presentó su canción en vivo, estrenó otro tema sorpresa que dejó a todos con la boca abierta, una colaboración con el mítico grupo de cumbia La Noche.

Este fin de semana, la joven estrenó el tema “Solo que lo dudes” junto al grupo, el cual es una versión tropical de un corrido cantado originalmente por Banda MS and Yahritza y Su Esencia, de acuerdo a lo que adelantó anteriormente Eskarcita.

“¿Qué si te quiero? Solo que lo dudes. Nadie como tú es tan especial. Y cuando no estás me pongo mal ¿Qué si te quiero? De lunes a lunes. Tanto que me duele si te vas. Porque yo te doy y tú me das. Más de lo que pude haber imaginado. Quédate conmigo, quédate a mi lado. Este amor bonito no lo para nadie. Vamos a querernos despacito, dale”, rezaba la letra.

La canción ya se encuentra en todas las plataformas digitales, y según lo señalado por la publicación oficial de presentación, se viene un video clip.