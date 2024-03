Warner Bros. Discovery insinuó fecha de estreno de la serie The Penguin de DC

(The Batman)

Durante una reciente conferencia de ganancias del cuarto trimestre, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, dejó caer pistas sobre la fecha de estreno de la esperada serie de DC, The Penguin.

La industria del entretenimiento se vio afectada por las huelgas del WGA y SAG-AFTRA en 2023, lo que provocó retrasos en numerosas producciones, incluyendo el spin-off de The Batman centrado en el personaje de The Penguin, interpretado por Colin Farrell.

Zaslav expresó su entusiasmo por el próximo contenido de HBO Max durante la conferencia, destacando la impresionante alineación que se avecina: “Mirando hacia el futuro, tenemos una de las mejores listas en la historia de HBO. Este próximo trimestre, presentaremos Hacks y House of the Dragon, seguidos de DC’s The Penguin y la nueva serie de Dune”.

Fecha de estreno estimada

Si consideramos los informes recientes que sugieren que House of the Dragon podría estrenarse a principios del verano de 2024, es lógico inferir que The Penguin llegaría a las pantallas en otoño de 2024.

Estas especulaciones sobre la fecha de estreno se refuerzan con la noticia de que la producción de la serie ha concluido recientemente, respaldada por informes de avistamientos del actor de Batman, Robert Pattinson, en el set durante los últimos días de filmación.

Elenco y equipo de producción

La serie de The Penguin se desarrolla en el mismo universo que The Batman y presenta a Colin Farrell retomando su papel como el villano de los cómics de DC.

El elenco también incluye a Cristin Milioti, quien interpreta el papel de Sofia Falcone, la hija del jefe de la mafia de Gotham City, Carmine Falcone. Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Rhenzy Feliz, Carmen Ejogo, François Chau y David H. Holmes completan el reparto en roles aún no revelados.

Dirección y producción de la serie

La dirección de los dos primeros episodios de The Penguin estará a cargo de Craig Zobel, conocido por su trabajo en Mare Of Easttown, mientras que Lauren LeFranc, reconocida por su participación en Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. y Chuck, será la escritora principal y showrunner del proyecto.

Además de su participación actoral, Colin Farrell también es productor ejecutivo de la serie, junto al director de The Batman, Matt Reeves, y el productor Dylan Clark.