“Ahí había una trampa”: Katty Kowaleczko recordó su paso por la Vedetón en el año 2006

Katty Kowaleczko estuvo como invitada en el podcast de Eva Gómez, en donde recordó algunos momentos que la marcaron de buena y mala manera durante su carrera en televisión, uno de ellos fue su participación en la Vedetón en el año 2006.

En aquellos días, la actriz tenía 42 años y según la reflexión que hizo la exparticipante de “Tierra Brava” en ese tiempo era mal visto que una mujer de su edad saliera en este tipo de espacios. Eso sí, destacó que todo Chile quedó sorprendido con el físico que tenía en ese momento.

“Yo creo que si yo hubiese tenido 20 o 30, no hubiese pasado nada”, aseguró Katthy, mientras que Eva le dijo: “Ahí tu rompiste una barrera súper importante que fue ‘tengo cuarenta y siempre, estoy como me da la gana y me luzco porque quiero”.

Aunque, Kowaleczko aseguró que “ahí había una trampa”, y es que “venía recién de terminar una teleserie en el Canal 13 y le fue como el forro porque era muy mala, que se llamaba ‘Charly Tango’, donde era una vedette, una stripper. Entonces, antes de la teleserie me pusieron profesor de baile, coreógrafo y yo me contraté otro profesor de baile porque no sabía bailar con esa cosa calenciosa”.

“Venía con un físico gracias a las grabaciones”, aseguró la comunicadora, luego de que Gómez le consultara sobre por qué esto era una trampa puesto que ella igual se esforzó.

Finalmente, Katty Kowaleczko hizo una reflexión sobre los nuevos cánones de belleza y cómo estos no han cambiado, puesto que ver a una persona que no se adapta a ellos aún “no está normalizado”.