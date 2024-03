Alison Mandel quedó encantada tras tomarse una foto con Alejandro Sanz: “Es amoroso con una sonrisa maravillosa”

La comediante Alison Mandel triunfó en el Festival de Viña durante la primera jornada y se convirtió en la primera mujer en poseer cuatro gaviotas, considerando las que ya se ganó en su presentación en 2018. El cantante que piso la Quinta Vergara antes de ella fue Alejandro Sanz, con quien terminó tomándose una foto.

En su podcast “Primerizas” junto a Chiqui Aguayo, la comediante habló de la trastienda de esa imagen que se encuentra publicada en sus redes sociales. “La conseguí en el escenario cuando estaba a punto de salir”, comenzó contando.

“Es amoroso con una sonrisa maravillosa”, señaló Alison. Ella especificó que sucedió cuando él se bajó del escenario sudado después de deleitar al público de la Quinta Vergara con sus grandes éxitos.

“Yo estaba en la sintonía antes de partir al escenario, que estoy así como que no me sale la respiración, se van a comerciales y venía con dos guardaespaldas”, recordó la comediante. Alejandro Sanz estaba rodeado de personas que querían una foto con él, así que Alison quiso hacer la diferencia preguntando educadamente si podría tomarse una fotografía con el artista.

“¿Qué más quisiera yo?”

“Le digo al guardia de Alejandro Sanz: ‘Hola, soy la artista que viene a continuación, ¿me puedo sacar una foto con Alejandro?’ (El guardia le dice) ‘¡No!’ y me empujó. Yo dije no voy a dejar que esta huea me afecte y me fui para atrás”, continuó.

Un productor del Festival de Viña ayudó a Alison en su cometido, y gritó que ella es la próxima artista, así que el mismo Alejandro paró para chequear la situación y accedió en modo de respeto a Alison. “Lo llevaba el guardia y le decía: ‘no, no, es que me quiero sacar una foto con la artista’. Yo así ‘conchamimadre’”, añadió Alison.

“Yo le digo ‘hola’ y me dice ‘pero, dame un abrazo’. Le di un abrazo y estaba como sudadito, y ese abrazo te lo disfrute. Me abrazó y me dijo: ‘es que te va a ir de maravilla. Yo ahora voy de camino a verte en el camarín, el escenario es tuyo’. Mentira, pero igual me gusta que me haya mentido”, relató. Ahí es cuando Alison le pide una foto, y Sanz le responde ‘pero qué más quisiera yo’.