Cony Capelli reveló el importante consejo que le dio Anitta: “No miren los comentarios de la gente en internet”

Constanza Capelli tuvo la oportunidad de compartir con Anitta tras ser parte del equipo que estaba reporteando en el Festival de Viña del Mar. En este contexto, es donde la ganadora de “Gran Hermano” pudo entrevistar a la cantante brasileña en la previa a su primer show en la Quinta Vergara.

En la conversación, la artista le dio un importante consejo para sobrevivir a la industria, el ambiente y la exposición de redes sociales que enfrentan las mujeres.

A través de su canal de YouTube, Cony reveló sus impresiones, debido a que en un futuro le gustaría incursionar en las comunicaciones y periodismo.

“¡Fue una travesía poder conseguir hablar con Anitta, pero lo logramos! Con ustedes unas cortas, pero poderosas palabras de lo que fue la previa a su presentación en la Quinta Vergara. Un cariñoso abrazo a todas las personas hermosas que me recibieron con tanto amor en la V región”, escribió en la descripción del registro.

Las palabras de Anitta

Tras dar un adelanto de lo que sería su show en la Quinta Vergara, en el cual tuvo un tragicómico chascarro tras no recibir la Gaviota de Oro por bajarse antes del escenario, Capelli le pidió que diera un consejo en el marco del Día de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo sobre cómo enfrentar la industria actual.

“No miren los comentarios de la gente en internet, porque eso puede cambiar mucho tu manera de pensar de ti misma, entonces por más que seas ganadora, vas a ver cosas en internet que no te gustan tanto y no puedes saber lidiar con todo esto”.

De hecho, como consejo le dijo que “no leas nada, no veas nada de lo que la gente esté hablando, hasta que estés lista para lidiar con cualquier cosa”, fue el mensaje de Anitta.