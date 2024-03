Crunchyroll Anime Awards 2024: Conoce a los ganadores

Crunchyroll, la mejor experiencia de anime en el mundo, reveló los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2024 durante una ceremonia en vivo con presentadores famosos y emocionantes actuaciones musicales; todo para celebrar a los creadores, músicos e intérpretes que impulsan el amor mundial por el anime. La lista completa de ganadores puede consultarse a continuación y en el sitio web de los Anime Awards.

Los Crunchyroll Anime Awards 2024, que se celebraron en vivo en Tokio, Japón, y se transmitieron en directo a todo el mundo, fueron presentados por la actriz de doblaje Sally Amaki y el popular presentador Jon Kabira.

Los ganadores de cada categoría fueron anunciados por un elenco de presentadores famosos de todo el mundo que representaban a apasionados fans del anime de todos los ámbitos del entretenimiento, entre ellos la artista Megan Thee Stallion, ganadora de tres GRAMMY, la cantautora japonesa LiSA, la galardonada actriz Iman Vellani (MS. MARVEL y THE MARVELS), el dúo ganador del Oscar Phil Lord y Chris Miller (Spider-Man: Across the Spider-Verse), el director Joaquim Dos Santos (Spider-Man: Across the Spider-verse), la superestrella del deporte DeMarcus Lawrence (Dallas Cowboys de la NFL) y la leyenda de la lucha libre Mercedes Varnado (ex campeona mundial de la WWE), así como varias figuras internacionales, entre ellas la actriz de cine indio Rashmika Mandanna, el director Bong Joon Ho (Parasite, Snowpiercer), Liza Soberano, actriz y empresaria; So Takei, personalidad de la televisión japonesa y ex campeón japonés de decatlón; Chiaki Kuriyama, actriz, cantante y modelo; y Roland, presentador de discoteca, empresario y personalidad de la televisión japonesa.

El pre-show de los Anime Awards, co-presentado por Lauren Moore y Tim Lyu de Crunchyroll con la creadora de contenidos Lena Lemon, fue también un encuentro de celebridades e influencers que contó con la presencia del músico nominado al GRAMMY Porter Robinson, la animadora drag y DJ internacional Aquaria (ganadora de la décima temporada de RuPaul’s Drag Race), el artista, productor y DJ Yaeji, el rapero y artista Che Lingo, el modelo, actor de doblaje y de cine Vinnie Hacker, la creadora de contenido de moda Nava Rose, el streamer profesional Emiru y la artista Ylona Garcia.

Crunchyroll Anime Awards 2024. / Foto: Cortesía (Crunchyroll)

Los fans de todo el mundo también pudieron disfrutar de diversas actuaciones musicales durante el espectáculo, como la primera interpretación en directo de la canción oficial de los Anime Awards, creada e interpretada por los compositores Hiroyuki SAWANO (Attack on Titan, Solo Leveling) y KOHTA YAMAMOTO (Attack on Titan, The Seven Deadly Sins), una versión de “battlecry”, la canción de apertura de Samurai Champloo, interpretada por Shing02, OMA y SPIN MASTER A-1 en conmemoración del 20º aniversario de la serie, y una emocionante interpretación de “Idol” a cargo del dúo pop japonés YOASOBI, quienes interpretaron su canción ganadora del Anime Award antes de su presentación en Coachella. Para homenajear a las series de anime favoritas de los fans y celebrar sus hitos, una orquesta en vivo interpretó en formato sinfónico un popurrí único de canciones emblemáticas de cada serie.

Crunchyroll Anime Awards 2024. / Foto: Cortesía (Crunchyroll)

Los Crunchyroll Anime Awards son el principal programa anual de premios que rinde homenaje a los creadores e intérpretes que impulsan el continuo ascenso del anime hacia el dominio de la cultura pop. Este año, los fans de todo el mundo han emitido la cifra récord de 34 millones de votos para animar a sus favoritos a llevarse a casa los máximos honores, con algunos de los países más comprometidos como Argentina, Australia, Brasil, Francia, Alemania, Reino Unido, India, México, España y Estados Unidos, en orden alfabético. La retransmisión de los Anime Awards 2024 se podrá seguir a través de los canales oficiales de Crunchyroll en YouTube y Twitch.

“Los fans del anime de todo el mundo han hablado y en conjunto, emitieron más votos que en toda la historia de los Anime Awards para coronar a los ganadores de 2024″, dijo Rahul Purini, Presidente de Crunchyroll. “El anime es una fuerza poderosa, que impulsa la cultura pop y conecta a los fans globales, y es un privilegio celebrar y honrar esta dinámica forma de arte”.

Crunchyroll Anime Awards 2024. / Foto: Cortesía (Crunchyroll)

Ganadores de los Anime Awards 2024

Anime del año - JUJUTSU KAISEN Hidden Inventory / Premature Death

Mejor Anime de Acción - JUJUTSU KAISEN Hidden Inventory / Premature Death

Mejor Animación - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Mejor Canción de Anime - Idol por YOASOBI para【OSHI NO KO】

Mejor Dirección Artística - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Mejor Diseño de Personajes - Sayaka Koiso, Tadashi Hiramatsu por JUJUTSU KAISEN Hidden Inventory / Premature Death

Mejor Cinematografía - JUJUTSU KAISEN Hidden Inventory / Premature Death

Mejor Anime de Comedia - SPY x FAMILY Temporada 1 Cour 2

Mejor Serie en Curso - ONE PIECE

Mejor Director - Shota Goshozono, JUJUTSU KAISEN Hidden Inventory / Premature Death

Mejor Anime de Drama - Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Mejor Ending - Akari por Soshi Sakiyama para JUJUTSU KAISEN Hidden Inventory / Premature Death

Mejor Anime de Fantasía - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Mejor Filme - Suzume

Mejor Personaje Principal - Monkey D. Luffy from ONE PIECE

Mejor Serie Nueva - Chainsaw Man

Mejor Opening - Where Our Blue Is por Tatsuya Kitani para JUJUTSU KAISEN Hidden Inventory / Premature Death

Mejor Anime Original - Buddy Daddies

Mejor Anime de Romance - Horimiya: The Missing Pieces

Mejor Banda Sonora - Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Mejor Anime de la Vida Diaria - BOCCHI THE ROCK!

Mejor Personaje Secundario - Satoru Gojo de JUJUTSU KAISEN Hidden Inventory / Premature Death

Mejor Interpretación de Voz (Japonés) - Yuichi Nakamura, Satoru Gojo, JUJUTSU KAISEN Hidden Inventory / Premature Death

Mejor Interpretación de Voz (Latina) - Emilio Treviño, Denji, Chainsaw Man

Personaje “Que Siempre Debemos Proteger” - Anya Forger - SPY x FAMILY Temporada 1 Cour 2

Crunchyroll Anime Awards 2024. / Foto: Cortesía (Crunchyroll)