Dragon Ball es reconocido como el anime clásico más visto en 2023

La legendaria serie de anime Dragon Ball Z ha sido coronada como la serie de anime clásico con más demanda de todo el año 2023, como parte de un recuento en donde se analizó lo más visto en materia de entretenimiento digital o por TV. Convirtiéndose así en una clara muestra del impacto y relevancia que ha tenido la saga en generaciones enteras.

Parrot Analytics, una reconocida firma de análisis de datos en línea presentó los resultados de sus 6th Annual Global Demand Awards destacando producciones que seguramente muchos de nuestros lectores han visto.

Goku Dragon Ball, Itadori Jujutsu Kaisen

Entre los reconocidos se encuentra a Jujutsu Kaisen como el anime moderno más visto en el año pasado. A The Last of Us como el drama más visto en plataformas analógicas, digitales, online y satelitales. A Ted Lasso como la mejor comedia más observada y más.

En el caso del anime basado en el manga de Akira Toriyama terminó ganando el galardón de Most In-Demand Legacy Series of 2023, que se entrega a programas con al menos 20 años de antigüedad y que siguen disponibles para su consumo bajo demanda, no por transmisión directa en vivo.

Por qué Dragon Ball Z sigue siendo tan famoso

Haber ganado el reconocimiento como el anime clásico más visto del año confirma el estatus de Dragon Ball Z de Toei Animation como un ícono cultural que continúa resonando en la actualidad.

Desde su debut en 1989, Dragon Ball Z ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su apasionante historia de quien sería, técnicamente, un guerrero alienígena, llamado Goku, quien se embarca en una búsqueda para proteger a la Tierra de enemigos formidables.

Si bien todo comenzó como una historia de aventuras en la búsqueda por las Esferas del Dragón para la era Z el anime evolucionó para convertirse en una historia de combate y acción con una fórmula que hasta la fecha se mantiene.

La serie ha cautivado a fans de todas las edades con sus vibrantes escenas de acción, personajes memorables y valores como la amistad, el esfuerzo y la superación personal, al igual que su brutal intro que no ha envejecido ni un segundo y que podemos ver en glorioso HD allá arriba.

Dragon Ball Z ha cosechado un éxito arrollador a nivel global, transmitiéndose en más de 80 países y traducida a diversos idiomas. La serie ha generado una vasta franquicia que abarca películas, videojuegos, merchandising y una legión de fans devotos.

Dragon Ball Z ha tenido un impacto significativo en la cultura popular, inspirando a una generación de artistas, animadores y creadores de contenido. La serie ha dado lugar a una gran cantidad de memes, cosplay y fan art, consolidándose como un fenómeno cultural de gran alcance.

Mismos que hemos documentado casi de manera religiosa aquí en FayerWayer. Este reconocimiento está más que bien merecido.