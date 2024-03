“La mayoría es verdad”: Madre de Alex Ortiz cuenta cómo reaccionó a los chistes sobre ella tras paso de su hijo en Viña

La madre del comediante Alex Ortiz, Bettina, estuvo como invitada en “Arriba Viña”, donde habló sobre el exitoso paso de su hijo por el Festival de Viña del Mar.

Cabe recordar que el comediante fue el encargado de cerrar el humor durante la última noche del evento viñamarino, en donde se llevó la Gaviota de Plata y de Oro.

En este contexto, es donde la progenitora del comediante expresó: “Me quería morir ahí, no sé, le pedía a Dios, le pedía a todos que saliera todo bien, pedía que estuviera con él, porque es un hombre trabajador, empeñoso, entonces tenía que salir bien”, comentó.

Eso sí, aseguró que “estaba feliz. Yo sabía que él iba a llegar a Viña, pero nunca pensé que ese día era ayer”.

La protagonista de la rutina

Acto seguido, le consultaron sobre qué hay de cierto en los chistes que contó su hijo en la Quinta Vergara, puesto que contó varias anécdotas que tenían que ver con ella, sobre su relación, el día a día.

“La mayoría es verdad, jajajá. Hace mucho tiempo no veía la rutina, pero mi hija me decía que el Ale tenía una rutina muy buena, pero nunca pensé que era tanto. Él me analiza completa”, confesó Bettina.

Asimismo, expresó que “todo lo que él habló me hacía recordar cuando éramos jóvenes con mi marido, que nos costó mucho criar, pero esas cosas de los cuadernos, de las gomas, eso fue una realidad”.

Por su parte, el padre de Alex Ortiz, Enrique, también habló en el programa de Canal 13 y reveló que se quebró al ver a su retoño en el escenario más importante de nuestro país.

“Soy blando, yo no quería venir porque me pasa eso, me emocioné”, comentó. De hecho, Bettina comentó que fue la primera vez que lo vio llorar.