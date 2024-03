Nicole Moreno regaloneó a su padre con un domingo de relajo en un resort: “Te amo papito, gracias por tanto”

Este fue un domingo familiar para la campeona fitness e ícono del espectáculo nacional, Nicole Moreno, también conocida por su exnombre artístico “Luli”. Ella se dirigió a un centro de relajación junto a su padre para regalonearlo.

Ella visitó el recinto Barros Wellness & Spa Resort ubicado en Valparaíso, en donde fue recibida por un cantautor tocando bossa nova. Luli grabó las dependencias del lugar que incluía un patio con un pasto completamente verde, hamacas, tinajas y una piscina.

“Estoy feliz con el amor de mi vida. Ti amo”, dijo Nicole sin precisar sobre quién estaba hablando, y en la siguiente historia publicó una imagen con su querido padre. “Te amo papito, gracias por tanto”, escribió.

Después se dirigieron a la piscina, y tal como Naya Fácil, la campeona fitness señaló que no sabía nadar. “Cuéntale a todos que me quisiste ahogar”, dijo Luli entre risas, y el padre admitió su culpabilidad, pero que no lo logró.

Historia de Nicole Moreno Fuente: Instagram

Historia de Nicole Moreno Fuente: Instagram

Historia de Nicole Moreno Fuente: Instagram

Historia de Nicole Moreno Fuente: Instagram

Historia de Nicole Moreno Fuente: Instagram

Historia de Nicole Moreno Fuente: Instagram

Historia de Nicole Moreno Fuente: Instagram