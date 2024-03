“Tengo influenza y bronquitis”: Conoce las causas y los síntomas de las enfermedades que padece Danna Paola

Danna Paola, reconocida cantante y actriz mexicana, ha compartido con sus seguidores una delicada situación de salud.

La joven artista ha revelado que está enfrentando un diagnóstico de influenza y bronquitis, lo que la ha llevado a tomar la difícil decisión de hacer una pausa en su carrera para centrarse en su recuperación.

Así mismo lo comentó en su post de instagram:’’ empezábamos bien… un giro en la trama me dejó tumbada en cama… el universo me dijo para ya! Y me paró con freno de mano… influenza + bronquitis 🫠'’

Y continuó: ‘’ han sido días muy heavys… me duele vivir , respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos… entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana,’’

‘’Dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente, todo esto me está sirviendo mucho para re analizar y re valorar lo importante que es la salud… sin ella no hay nada… no somos NADA, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mi… so no está bien… toca parar♥️ toca cuidar al templo, pa brillar bonito ✨⭐️'’ concluyó

Influenza: causas y síntomas

La influenza, comúnmente conocida como gripe, es una enfermedad viral altamente contagiosa.

Se transmite a través de las gotas de saliva que se expulsan al toser o estornudar, así como al entrar en contacto con superficies contaminadas. Algunas de las causas de la influenza son los diferentes tipos de virus de la gripe, como el virus de la influenza A, B y C.

Los síntomas de la influenza suelen aparecer de forma repentina y pueden incluir fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza, congestión nasal, tos, fatiga y malestar general.

Además, la influenza puede afectar a personas de todas las edades, pero puede ser especialmente peligrosa para niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Bronquitis: causas y síntomas:

La bronquitis es una inflamación de los bronquios, los conductos que llevan el aire a los pulmones.

Puede ser causada por infecciones virales o bacterianas, como el virus de la gripe, o por irritantes ambientales, como el humo del cigarrillo o la contaminación del aire. La exposición a estos irritantes puede irritar los bronquios y provocar inflamación.

Los síntomas de la bronquitis generalmente incluyen tos persistente, que puede producir flema, dificultad para respirar, opresión en el pecho, fatiga y, en algunos casos, fiebre.

La tos puede ser seca o productiva, con la presencia de moco. La bronquitis puede durar varias semanas, y en algunos casos, la tos persistente puede prolongarse durante más tiempo.