Adamari López: ”Entré en un coma inducido y me vi super mal”

La actriz y presentadora de televisión Adamari López habló hoy, miércoles, por primera vez sobre un problema de salud que enfrentó y por el cual tuvo que ser sometida a un coma inducido por tres semanas.

“Pasé un susto muy grande con lo de la influenza. A mí me dio lo que pensaba que era un catarro y se me fue complicando, y como no soy de ir al doctor, pensaba que se me iba a quitar porque era una gripe”, expresó en entrevista con Yordi Rosado (YouTube).

Aunque la actriz acudió al doctor, este no le realizó una placa de pecho y solo le recetó medicamentos. “El doctor me dijo ‘descansa y si te sientes mejor, el viernes ve al trabajo”, explicó.

Sin embargo, López no mejoró y tuvo que ir de emergencia al hospital: “[Una amiga] me llevó al hospital y solo recuerdo abrir la puerta del auto y de ahí no me acuerdo de nada más. Caminé al hospital, me preguntaron y me hicieron mil estudios, pero no lo recuerdo y de ahí entré en un coma inducido, y me vi super mal, todo me lo cuentan porque no lo recuerdo”.

La animadora narró que -como parte de su recuperación- estuvo recibiendo “tres meses terapia [para] caminar y hablar, perdí masa muscular”.

“Mi hermano dice que lo llamaba con la mano, pero no podía respirar. No lo recuerdo, solo recuerdo despertarme y ver fotos de mi hija, un rosario, dibujos de los niños que estudiaban en la escuela con Alaïa y un tubo en la garganta. No entendía que estaba pasando. Desentubarme fue horrible. Pasé 48 horas horrible y ese fue otro golpe durísimo”, añadió.

Síntomas de la influenza

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los síntomas de la influenza suelen aparecer de manera repentina.

Las personas enfermas a causa de la influenza tienen algunos de estos síntomas o todos: