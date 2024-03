De qué trata y cuándo se estrena La reina de las lágrimas, la nueva serie de Netflix

Netflix se encuentra preparando el lanzamiento de La reina de las lágrimas, una nueva serie que promete traer grandes sorpresas a todos los fans de los dramas coreanos.

Así que aquí te contamos qué es lo que se sabe acerca de esta producción, y todos los detalles confirmados incluyendo la fecha de estreno.

Los detalles de La reina de las lágrimas

Encabezada por Kim Soo Hyun y Kim Ji Won, esta obra es aclamada como una narrativa de amor, resiliencia y desarrollo enmarcada en el implacable mundo de las maquinaciones empresariales.

Esta producción original de la plataforma lleva la firma de la escritora de Aterrizaje de emergencia en tu corazón, Park Ji-Eun. Con esta referencia, los seguidores podrán anticipar mejor el tono y la esencia que la serie incorporará.

Por tercera vez Kim Soo Hyun y la guionista Park Ji Eun vuelven a trabajar juntos en un proyecto de drama, la primera vez fue en My Love From the Star en el 2014 y la segunda fue en The Producers en el 2015.

“La reina de las tiendas departamentales y el príncipe de los supermercados transitan una crisis conyugal. La serie muestra la compleja dinámica de la pareja Baek Hyeon-woo y Hong Hae-in en una historia que desafía los roles tradicionales y explora las profundidades de su relación”, nos dice la sinopsis oficial.

Aquí puedes ver el tráiler oficial:

¿Cuándo se estrenará?

Se tiene confirmado que la producción llegará a la plataforma streaming el próximo 23 de marzo, y tendrá 16 episodios.

Reparto confirmado