“Evaluna tenía todos los indicios para no”: Camilo por complicaciones de su esposa tras el embarazo

A la pareja de cantantes Camilo y Evaluna les llegó una nueva bendición a su vida, su hijo Amaranto, pequeño que llegará al mundo en los próximos meses y que su hermanita Índigo espera con ansias. Pero no todo ha sido alegría en la etapa maternal de la hija de Ricardo Montaner, y fue su propia pareja, el monteriano, el que decidió revelar cómo se encomendó a Dios, para pedirle un milagro en el primer embarazo de su amada.

Para los fanáticos del intérprete de ‘Vida de Rico’, es bien sabido, que la tinta sobre su cuerpo va más allá de algo estético, ya que solo se realiza un tatuaje si este tiene un significado bastante profundo. Esto quedó nuevamente demostrado en una entrevista con el programa de entrevistas web, ‘Molusco TV’, en el que uno de los entrevistadores interrogó al colombiano sobre la imagen de una vaca que posa sobre su antebrazo.

“Mi esposa, antes de quedar en embarazo de Índigo, me decía: “Mi sueño es ser mamá y no solo ser mamá, yo quiero ser una vaca lechera”. Ella quería ser una madre lactante, pero eso no es tan fácil, hay un poco de mamá que sufren situaciones bien complicadas, y por mil razones no pueden dar ‘teta’: porque no tienen tiempo, porque tienen que ir a trabajar. (...) porque no le salió, porque hormonalmente no pudo, mil situaciones. (...) Y Evaluna tenía todos los indicios para no”, manifestó Camilo sobre la marca que llevará en su piel hasta el último día de su vida.

“Ella me pidió que rezará y le pidiera a Dios para que fuera una vaca lechera, y eso hice. (...) Mi hija ya va a cumplir dos años, y mi hija toma ‘teta’, todos los días. Yo me tatué esto porque representa el foco de la oración para que ella cumpliera eso, y lo cumplió”, añadió.

