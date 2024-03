Películas nominadas a los Oscar que puedes ver en Netflix antes de la premiación

La cuenta regresiva para la celebración de los Premios Oscar está cerca de su final. Durante la noche del domingo 10 de marzo se llevará a cabo la 96.ª edición de la premiación más importante del cine.

El Dolby Theatre de Hollywood en California será nuevamente el escenario donde varios famosos harán entrega del galardón otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Entre las películas en la carrera por la estatuilla dorada hay varias de Netflix. En concreto, la plataforma de streaming recibió 18 nominaciones por 10 de sus proyectos, incluyendo La sociedad de la nieve.

Si todavía no las has visto, tienes poco menos de una semana para ponerte al día mirando todas las producciones del gigante de la transmisión y conocer en qué categorías están compitiendo.

Oscar 2024: películas nominadas que están disponibles en Netflix

Con el fin de ayudarte, a continuación, te presentamos las películas de Netflix nominadas a los Oscar 2024 que están disponibles en el catálogo del servicio digital para Latinoamérica.

1. Maestro

La película dirigida, coescrita y encabezada por Bradley Cooper está nominada a mejor maquillaje y peluquería, mejor guion original, mejor sonido, mejor fotografía, mejor actor, mejor actriz y mejor película.

Sinopsis: Esta poderosa historia de amor sigue la larga y compleja relación entre el legendario músico Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

2. NYAD

Protagonizada por Annette Bening y Jodie Foster, el largometraje basado en la historia real de la nadadora Diana Nyad está nominada a mejor actriz de reparto y mejor actriz en los Oscar 2024.

Sinopsis: Diana Nyad se propone cumplir a los 60 años un sueño casi imposible: completar un trayecto de 177 km a nado en mar abierto desde Cuba hasta la Florida.

3. El después

David Oyelowo es la estrella principal de este proyecto nominado a mejor cortometraje de acción en vivo. “Me asustó y me atrajo como una polilla a la llama”, confesó sobre el filme a The Hollywood Reporter.

Sinopsis: Después de presenciar un violento crimen, un desconsolado conductor de viajes compartidos se topa con una pasajera que lo obliga a enfrentar su dolor.

4. Sinfonía Americana

Dirigido por Matthew Heineman, el documental que sigue al compositor Jon Batiste y la batalla de su pareja, Suleika Jaouad, está nominado a mejor canción original por el tema It Never Went Away.

Sinopsis: En este documental íntimo, el músico Jon Batiste trata de componer una sinfonía mientras su esposa, la escritora Suleika Jaouad, se somete a un tratamiento contra el cáncer.

5. El Conde

La comedia negra chilena del director Pablo Larraín que tiene como protagonista al dictador Augusto Pinochet está nominada en la categoría mejor fotografía gracias al trabajo de Edward Lachman.

Sinopsis: Después de vivir por más de dos siglos, Augusto Pinochet es un vampiro que desea la muerte, pero los buitres que lo rodean no lo dejarán ir sin un último bocado.

6. Nimona

Los actores Chloë Grace Moretz ,Riz Ahmed y Eugene Lee Yang prestan sus voces en inglés a los personajes principales de esta gran película animada nominada a mejor película de animación.

Sinopsis: Un caballero acusado de un trágico crimen se alía con una audaz adolescente con poderes metamórficos para probar su inocencia. ¿Y si ella fuera el monstruo al que juró destruir?

7. Rustin

Colman Domingo está nominado como mejor actor gracias a su actuación protagónica en este filme sobre Bayard Rustin, activista abiertamente gay por los derechos civiles de las personas de color.

Sinopsis: El activista Bayard Rustin lidia con el racismo y la homofobia cuando orquesta la Marcha sobre Washington de 1963 y ayuda a cambiar el curso de la historia de los derechos civiles.

8. La sociedad de la nieve

Dirigida por J.A. Bayona y basada en el libro homónimo de Pablo Vierci, el largometraje sobre la tragedia de los Andes está nominada a mejor maquillaje y peluquería y mejor película internacional.

Sinopsis: Cuando un avión se estrella en el remoto corazón de los Andes, los sobrevivientes unen fuerzas y pasan a ser su mayor esperanza para volver a casa.

9. La maravillosa historia de Henry Sugar

Benedict Cumberbatch es el protagonista de este cortometraje del director Wes Anderson, basado en un relato del escritor Roald Dahl, que está nominado a mejor cortometraje de acción en vivo.

Sinopsis: En esta adaptación de Wes Anderson de una popular historia de Roald Dahl, un hombre rico se dispone a dominar una habilidad extraordinaria para hacer trampa en los juegos de azar.

La décima película de Netflix nominada a los Oscar 2024 es Secretos de un escándalo (May december) en la categoría mejor guion original, pero no está disponible en la biblioteca para América Latina.