Tirón de orejas para Botota Fox luego de fuertes epítetos que propinó a Naya Fácil en redes

Luego del polémico enfrentamiento entre Naya Fácil y Botota Fox, a raíz de la actitud de este último junto a Pamela Díaz en el programa festivalero “Díaz en Viña”, el transformista habría recibido un llamado de atención de parte de una productora de Canal 13.

Así lo dio a conocer el periodista Hugo Valencia en el espacio farandulero “Zona de Estrellas”, recordando que ambas figuras del espectáculo nacional serán compañeras en el reality “Ganar o Servir”, nueva apuesta del excanal del angelito.

Cabe recordar que durante la tarde del pasado jueves la Embajadora de Viña 2024 estuvo de invitada al espacio en YouTube conducido por la “Fiera”, en el cual también estuvo presente Botota Fox. Naya acusó haber sido tratada muy mal en el programa, siendo objeto de constantes burlas, en especial de parte del transformista.

A través de sus historias de Instagram, la joven señaló haberse sentido pésimo en la instancia. “Si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda, para reírse de mí, a mí no me inviten”, indicó Naya en la oportunidad.

“Cuide las palabras”

Lejos de recoger el guante por lo sucedido, Botota arremetió lanzando insultos en contra de la joven en sus redes. “Que lata la historia de la p*** que le da lata todo y que de repente le va bien! Púdrete y sigue pifiando y deja la gente en paz”, disparó.

Si bien el pasado viernes pidió disculpas por si actitud y palabras, ello pareciera que no fue suficiente para los ejecutivos del canal del reality en el que ambas participarán.

Refiriéndose a Botota Fox y Naya Fácil, Valencia comentó en el programa de Zona Latina que “a una de ellas se le llamó la atención”. Luego el periodista relató que a una de ellas le habrían dicho “bájame tres cambios por declaraciones que había escrito en sus redes sociales sobre la otra”.

El reportero de farándula relató brevemente las palabras subidas de tono que escribió el transformista sobre la Embajadora de Viña y que “motivaron a que una productora del reality se contactara con ella para decirle que cuide las palabras con las que se está refiriendo a Naya Fácil”