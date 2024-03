Una Playboy que dijo haber vivido una aventura con Leo DiCaprio detalla aspectos negativos del actor

Hieke Konings, una joven modelo holandesa con contrato vigente con la famosa revista de contenidos para adultos, Playboy, dio detalle en una reciente entrevista periodística sobre un encuentro íntimo desarrollado en un sitio nocturno en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, con el famoso actor Leonardo DiCaprio.

La mujer de 22 años indicó que para sorpresa de ella y como un punto negativo hacia el ganador del Oscar al mejor actor en la edición del 2015 por su destacadísima participación en “El renacido”, que la manera en que la besó no fue la mejor de todas posibles.

Mal besador

En sus dichos con el medio Page Six, Konings indicó que no quedó del todo conforme con la habilidad para besar del artista californiano de 49 años. Según el relato, el encuentro ocurrió hace un tiempo en un lugar nocturno al que hay que entrar solo con una invitación especial.

“Lo vi sentado allí con un buzo negro con capucha y una gorra e hicimos contacto visual. Caminé hasta su mesa y me senté a su lado. Nos besamos un rato y luego me pidió que volviera a casa con él”, recordó la joven, además, indicó que fue el mánager del actor quien se acercó a donde estaba ella para expresarle que DiCaprio quería hablarle.

Por la manera en que la besó la joven afirmó que no quiso ir con el actor. “Él reaccionó muy sorprendido. Por supuesto que no estaba acostumbrado. Cuando le dije que no lo conocía lo suficiente, respondió dulcemente, ‘eso lo respeto’. ¡Entonces recurrió a otra chica y la llevó a su casa!”.

Asimismo, Konings enfatizó que las capacidades para besar de DiCaprio estuvieron “bien”, pero indicó que definitivamente no eran las mejores. “Había oído de otras chicas que podía ser muy extraño. Por ejemplo, que se deja los auriculares puestos durante las relaciones sexuales porque no quiere escuchar. Leo es demasiado raro y mayor”, sentenció duramente la conejita.