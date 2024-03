¿Will Smith se casó de nuevo? Las fotos en una boda y con una mujer que no es Jada Pinkett que sorprenden

La relación de Will Smith y Jada Pinkett terminó hace siete años y así lo reveló la propia actriz el año pasado, cuando sorprendió a todos con sus declaraciones.

Aunque se habían mostrado juntos en eventos y en las redes sociales, la actriz confesó que tenía siete años separada de Will aunque no se han divorciado, pues aún se aman y no se rinden.

“Nos amamos… estamos averiguando ahora mismo mientras hablamos cómo será eso para nosotros. Pero no nos podemos separar. No hay un ‘nos vamos a divorciar’”, dijo. “No me rendiré con ese tipo. Y él no se dará por vencido conmigo… Entonces, detengámonos y lleguemos a esta curación profunda y resolvamos esto”, dijo en una entrevista.

Sin embargo, los fans del actor le han pedido que se ame y respete y deje definitivamente a Jada pues aseguran que ella lo trata “mal” y lo ha “humillado” en público en diferentes ocasiones.

¿Will Smith se volvió a casar? Las fotos que han generado confusión en redes

A través de las redes se viralizaron unas fotos este fin de semana en las que se ve a Will Smith con un traje blanco, tomado de la mano con otra mujer que no es Jada Pinkett, vestida de novia, y generó confusión.

Y es que muchos comenzaron a sospechar que el actor se había casado de nuevo y hasta se emocionaron por él, pues lucía muy feliz.

“Botón para que Will consiga a un verdadero amor”, “él se merece a una mujer que lo valore, ojalá sea feliz”, “OMG si él se volvió a casar sus fans seríamos los más felices”, “Como.quisiera que Will consiga una mujer que lo ame solo a El y no por ser el comodin”, “ojalá si se case con otra que lo valore”, y “quiero verlo feliz con una mujer que lo ame, no como la Jada”, fueron algunas de las reacciones a estas fotos.

Sin embargo, solo se trata de una escena para la película Bad Boys 4, donde el actor se casa con la actriz Melanie Liburd, quien es su pareja allí.

Incluso en una de las fotos se ve que Will besa a la actriz y se ve muy feliz, por lo que aunque sea una escena de la película, aseguran que se ve muy feliz y ahora sí aceptó besar a una actriz en una película, pues antes no lo hacía.