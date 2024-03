Estos son los mejores memes que ha dejado la caída de Facebook e Instagram

Meta Platforms, la empresa que tiene bajo su mando Instagram, Facebook e incluso WhatsApp, una de las redes sociales más usadas en el mundo y muchos usuarios por medio de su Twitter, han reportado que se trata de una caída a nivel global y que las plataformas, están afectando el inicio de sesión y la navegación del feed. Meta no ha emitido un comunicado oficial explicando lo sucedido, pero mientras se soluciona el problema, los usuarios han creado particulares memes sobre la situación.

Le puede interesar: Relájese no lo hackearon: Facebook e Instagram se cayeron y reportan problemas en el inicio de sesión

En Instagram, muchos han reportado que las imágenes del feed no cargan y se asemeja a el aviso de cuando el dispositivo no cuenta con internet. Por otro lado, en Facebook, la plataforma cerró la sesión de los usuarios y no les permite volverla a abrir, pues envía una alerta de error a la hora de colocar los correos y contraseñas.

Los mejores memes de la caída de Facebook e Instagram

"Mark Zuckerberg":

Porque ya anda trabajando para restablecer Facebook e Instagram. pic.twitter.com/GB472m104W — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 5, 2024

Muchos usuarios, al ver que su sesión en las redes habían caducado, pensaron que estaban siendo hackeados y este meme explica la reacción de muchos.

Yo pensando que me habían hackeado Facebook e Instagram // Yo cuando vi que era una falla del sistema y que a todos les había pasado pic.twitter.com/jMoM6nV8fv — El Guarromántico (@Guarromantico_) March 5, 2024