¿Karen Paola le apareció en sueños?: Robin inseguro sobre declaración de Pedro en “Generación 98″

Robin amanecerá con dudas acerca de la romántica declaración de amor de Pedro, con la ayuda de la cantante Karen Paola, en “Generación 98″.

Cabe recordar que el hijo de Julia se sinceró con el enfermero sobre sus sentimientos, con la sorpresiva irrupción de la popular intérprete, No obstante, su imaginación podría haberlo traicionado.

Luego de esta escena, que ocurre en el capítulo 154 de la teleserie nocturna al cual Página 7 accedió a través de Mega Go, el personaje de Gabriel Urzúa se le puede ver en su cama y, al despertar, le comenta a Martita que tuvo un sueño “muy lindo”.

Borracho de felicidad

Frente a esto, su fiel amiga le aclara que la irrupción de Karen Paola y la declaración amorosa de Pedro, en efecto, sucedieron. Robin queda estupefacto.

Como sigue escéptico de que haya sido real, la enfermera le enseña las fotografías junto a la cantante que tomaron anoche.

“¿Por qué no me acuerdo de nada? Quizás me drogaron”, se preocupó el enfermero. “Estás borracho de la felicidad”, le explicó el rol de Daniela Ramírez.

Al consultarle su le iba a dar una oportunidad a Pedro, Robin le argumentó que era incapaz de tomar decisiones “con caña emocional”.

En ese instante sienten el timbre y arriba al departamento John Jairo, quien pues habían concertado una cita.

“¡¿Qué es ficción, qué es realidad?!”, se preguntó confundido el enfermero. Finalmente sale con el colombiano y él le pide pololeo.