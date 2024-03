“La quiero ver pero es por su entorno cu…, que habla tanta mier...”: Pincoya contó el verdadero motivo por el cuál se alejó de Cony Capelli

La amistad entre Jennifer Galvarini y Constanza Capelli fue una de las más emblemáticas de “Gran Hermano”. Sin embargo, una pelea dentro del encierro acabó con el vínculo, y en la actualidad aún no han podido limar asperezas.

En este contexto, es donde Pincoya reveló el verdadero motivo por el cuál se alejó de la bailarina y todo tendría relación con el círculo más cercano.

En el carpool Vamo a Calmarno, la participante de “Top Chef Vip” reveló: “¿Tú crees que yo no quiero ver a la lulo? Obvio que la quiero ver pero es por su entorno cu…, que habla tanta mier... Entonces es una para protegerla a ella también, el cariño está y ella lo sabe”, comentó la chilota, asegurando que aún la considera su amiga.

“Yo en los momentos bonitos veía los ojos de mi hijo, eso. Yo le tengo cariño a la Cony, le deseo lo mejor, que le vaya bien. Lo que pasa es que nadie entiende esa hue... Yo no me quiero juntar con ella pero es por la gente que habla tanta mier... No quiero que nadie le diga hue… a ella y evito hablar de ella por lo mismo, yo quiero que la dejen tranquila”.

Pincoya quiere proteger a Cony

Asimismo, Jennifer afirmó que quiere evitar las críticas en contra de Capelli, puesto que no quiere que pase por esos malos momentos.

“Imagínate todo el bullying que recibo en las redes sociales yo me la banco porque soy una vieja y soy fuerte, pero uno de mis compañeros que le digan una sarta de mier… que me dicen a mí, algunos van a cerrar sus redes sociales. Yo no, a mi me importa un p…, obvio que yo no quiero que le digan hue… o que le digan cosas a ella, a mí me duele. Yo por eso evito hablar de ellos, no quiero que hablen mal de ellos, yo conviví con ellos seis meses a full, era como vivir con alguien 5 años”, sostuvo.

Sobre un posible encuentro con Capelli, la oriunda de Chiloé aseguró que “obvio que tengo ganas de abrazarla, si yo a ella le hacía cariño, ella era una hija más. Mi hermana chica, yo la cargaba, yo a ella la quiero pero no es el momento porque hay mucha odiosidad, no quiero que le digan hue… pencas”, explicó.

“Yo quiero que ella brille, que le vaya bien, que se compre un departamento, me duele cuando la pelean o le dicen hue… Que viva su vida y ya fue la hue…, algún día el destino nos vuelva a juntar y voy a hacer la primera en que le voy a dar un abrazo”, remató.