“No puedo estar criando un niño”: Shirley Arica reveló que está cansada de las actitudes de Arturo Longton

En el más reciente capítulo de “Tierra Brava”, Shirley Arica se mostró bastante angustiada porque su relación con Arturo Longton, puesto que piensa que está a punto de terminar.

Todo comenzó cuando la participante del reality de Canal 13 se puso a llorar conversando con Miguelito, Gabrieli Moreira y Daniela Castro. “

“No puedo estar criando un niño, yo ya hice todo lo que podía hacer, y si no le basta, ya está, me cansé”, se lamentó amargamente, y les dijo que no quiere ir a la fiesta de Pamela.

“¿Quieren que me pare ahí con cara de felicidad si no estoy feliz?”, lloró, mientras sus compañeros la apoyaron y le fueron a decir a Pamela que ellos tampoco irán a la fiesta.

La conversación entre Arturo y Shirley

Acto seguido, Arturo se acercó a conversar con Shirley para expresarle sus sentimientos: “El cariño se demuestra con detalles, no con palabras. Vine a hablar, porque quiero que estés bien”, le dijo.

A lo que Arica respondió: “No tengo nada que decirte. Te rendiste, te vas porque te da la gana, abandonas todo. Yo te vivo entendiendo, pero entenderte me hace mal, estoy llorando como estúpida desde hace una hora. Estoy harta de que dudes de lo que siento. ¿De qué manera quieres que te lo explique? ¿Con manzanas? ¿Quieres que me tatúe tu nombre en la frente?”, le discutió, y se quejó de que no se siente apoyada por él.

“Así como tú te sientes solo, yo también. Extraño a mi hija, la necesito. ¿Y acaso te pones en mi lugar? En lugar de tener un apoyo te tengo a ti”, le reclamó la mujer.

Acto seguido, Pamela Díaz se involucró en el conflicto e invitó a la pareja oficialmente a la fiesta: “Lo vamos a domesticar una semana, sino, next. Tengo un amigo para presentarte... que te morís”, le dijo a Shirley, intentando tranquilizarla.

“Él no entiende, ya le dije que me espere cuando salga, que estoy enamorada, que lo quiero, qué quiero estar con él”, se quejó Shirley, y “La Fiera” se comprometió a hablar con Longton.

“Yo soy muy h…, me comporto como si tuviera 14 años”, reconoció Longton, finalmente.