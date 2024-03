Previo a la entrega de los Oscar 2024: TVN emitirá “La Memoria Infinita” en televisión abierta

Días antes de la entrega de los Premios Oscar 2024, TVN anunció que emitirá la película documental “La Memoria Infinita”, que compite con otros filmes de su categoría y que podría dar una nueva estatuilla dorada al cine chileno el próximo domingo 10 de marzo, día en que se realizará la ceremonia de los Oscar en Estados Unidos.

Así, y tal como ocurrió en su momento con “Historia de un Oso”, TVN emitirá la cinta que postula a los Oscar en horario estelar, que es protagonizada por el fallecido Augusto Góngora y Paulina Urrutia, una pareja que debe enfrentar el crudo diagnóstico de alzheimer de Augusto tras 25 años de relación.

“La Memoria Infinita” es un relato sobre el recuerdo individual y colectivo de Augusto, quien junto a Paulina, reconocida actriz y exministra de Cultura, reflexiona y dialoga sobre la reconstrucción de la mempria y la identidad, buscando mantener vivo el amor de pareja.

La película ha ganado un importante prestigio internacional tras obtener distintos reconocimientos en el Festival de Sundance con el Premio del Jurado – Documental (World Cinema); el Premio Goya (España) a Mejor película iberoamericana, además de la conocida nominación a los Premios Oscar en la categoría de mejor documental.

Cuándo se transmite “La Memoria Infinita” por TVN

“Nos importa mucho y es parte de nuestra misión poner en pantalla historias de gran calidad que aporten al país y que nos inviten a reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo, en ese sentido, nos enorgullece profundamente emitir en exclusiva por televisión abierta esta película, dando la oportunidad a todo el país para que pueda conocerla”, dijo al respecto Eduardo Cabezas, gerente de Producción de TVN.

Las grabaciones de “La Memoria Infinita” se iniciaron unos años antes de la pandemia y se mantuvieron durante el encierro donde la cámara de la propia Paulina Urrutia fue fundamental. Frente a eso, la directora del documental, Maite Alberdi comentó que “siempre me he preocupado de los planos, pero en este caso la perfección del plano no importa tanto. Son imágenes mejores (las de Paulina) que las mías porque tienen un nivel de intimidad y cariño profundo”.

“La Memoria Infinita” se transmitirá por TVN el próximo viernes 8 de marzo a las 22:40 horas.