¿Qué los estaría llevando a alejarse del trono? William y Kate Middleton no querrían ser reyes

El príncipe William y su esposa Kate Middleton han estado en la mira pública en las últimas semanas no solo por los problemas de salud que enfrenta la princesa, sino también el padecimiento de cáncer que estaría a travesando el Rey Carlos III, el cual alertó de una posible sucesión del trono.

La royal family estaría a travesando uno de los momentos más complicados ante las bajas que han tenido dentro de su fila de sucesión, por lo que las responsabilidades han recaído sobre el príncipe de Gales; pese a la ayuda que tuvo de Camila Parker en los últimos días esta decidió tomarse unos días de descanso.

Son muchos los seguidores de la casa real británica que esperan ver coronados a William y a Kate ante el cariño y respeto que se han ganado en el Reino Unido, sin embargo, una experta en la realeza ha asegurado que este no es el deseo de ellos.

¿Kate y William no quieren ser reyes?

Lady Colin Campbell, experta en la monarquía británica, ha hablado con el medio ‘Mujer hoy’ sobre la tensa situación que viven desde el Palacio de Buckingham y ha asegurado que pese a que está cerca ver a William y a Kate como reyes de Inglaterra, lo cierto es que esto no sucederá de momento y que ciertamente no es una situación que anhelan, por lo que pese al padecimiento del rey, no está previsto que este decline.

“No creo que Guillermo quiera ser rey ahora. Katherine tampoco quiere ser reina en estos momentos. Ninguno de los dos quiere, pero si la situación les fuera impuesta por las circunstancias que fueran, y Guillermo accediera al Trono, estoy segura de que están muy preparados para hacerlo. Es más, lo harían muy bien. La gente está cerrando filas en torno al rey Carlos. Ya se vio en la coronación. Tuvo un éxito que no se esperaba. La gente le quiere de una manera que ha superado cualquier expectativa”, dijo.

Sobre la enfermedad del monarca manifestó que ve de manera positiva el panorama al haber sido detectado a tiempo y pidió respeto a la información que suministran desde lo más íntimo del palacio.

“Lo que se ha dicho por el momento es que el cáncer se ha cogido a tiempo y la prognosis es buena. Nosotros tenemos que mantener esta idea, aunque solo sea por respeto al rey”, agregó.