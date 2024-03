Dakota Johnson afirmó estar "avergonzada" por su trabajo en 'Madame Web'

Dakota Johnson, ha revelado recientemente sentimientos de vergüenza y decepción con respecto a su trabajo en la película “Madame Web”. En una entrevista con Bustle, Johnson expresó que la recepción crítica y comercial de la película no le sorprendió, afirmando: “Desafortunadamente, no me sorprende que esto haya sucedido de esta manera”.

La actriz compartió sus reflexiones sobre su experiencia en el proyecto, admitiendo que fue algo completamente nuevo para ella y que probablemente no volverá a embarcarse en algo similar en el futuro. También señaló que la película final no reflejaba exactamente lo que había aceptado inicialmente.

Dakota Johnson da más detalles sobre el desastre de “Madame Web”

A pesar de las dificultades, Johnson describió la experiencia como un aprendizaje real en la industria del cine. “Madame Web” se estrenó con una recaudación decepcionante de 26.2 millones de dólares durante el fin de semana festivo de seis días, convirtiéndose en uno de los peores estrenos para una película basada en un personaje de Marvel Comics.

Además, la película fue recibida con críticas abrumadoramente negativas, obteniendo solo un 13% de calificación de críticos en Rotten Tomatoes y un insatisfactorio 55% de calificación de la audiencia. En la entrevista, Johnson también compartió su opinión sobre el estado actual de la industria cinematográfica, criticando la tendencia a tomar decisiones basadas en números y algoritmos en lugar de confiar en el arte y la creatividad.

Destacó la importancia de permitir que los cineastas y sus equipos artísticos guíen el proceso creativo, en lugar de dejar que los comités dicten el rumbo de una película. La actitud de Johnson hacia la promoción de la película también ha sido objeto de atención, con algunas personas percibiendo su aparente falta de entusiasmo como una falta de interés en el proyecto.

La “sinceridad” de Dakota Johnson puede llegar a ser un problema

Johnson admitió que a veces le resulta difícil mantener la compostura durante las giras de prensa, especialmente cuando no tiene voz en el proyecto en cuestión. En última instancia, Johnson reconoció que parte de su enfoque hacia la prensa a veces implica exagerar o incluso mentir por diversión.

Así mismo, enfatizó que la verdad es importante, especialmente cuando se trata de su trabajo y su dedicación a la actuación. La revelación de Johnson sobre su experiencia con “Madame Web” ofrece una mirada franca y sincera a los desafíos que enfrentan los actores en la industria del entretenimiento.