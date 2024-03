“El dinero es energía”: Tunden a influencer por decir que “cuando un hombre ama no escatima”

Nuevamente la modelo mexicana Dania Méndez protagonizó un escándalo por su forma en cómo desea que la traten sus parejas, y que fue duramente cuestionado por los internautas. Ella ofreció una entrevista a, podcast Revista Influencer, en el que habló sobre la polémica que generaron sus palabras cuando admitió que rechazó el celular que le regaló su exnovio, por ser uno más económico que el que ella tenía.

El pasado 28 de febrero, a la creadora de contenido le preguntaron si se fija en que el hombre con el que sale tenga dinero, y ella fue muy tajante al responder: “Sí y no, depende para qué. Yo quiero un hombre que sea autosuficiente, que sea mejor que yo, porque ya lo intenté estar con una persona y crecer juntos, también con quien tenía dinero... y eso es lo que da más coraje que tienen dinero y pueden dártelo y, entonces, por qué no te lo da (en referencia al celular)”.

Aseveró que para ella tener un teléfono nuevo es vital: “Para mí un iPhone es un reto. Sale un iPhone nuevo y yo trabajo para comprármelo porque uno que no vive de las fotos, del modelaje no me va a entender, porque es mi única herramienta de trabajo”.

Pero, las palabras de Dania, de 32 años, que reventaron la caja de comentarios del Instagram del medio de comunicación, fueron las relacionadas otra vez con el dinero y lo conformista que pueden ser los hombres.

“Interesada, pues siempre que querido más y más, y más y más, y si tú no, pues es porque eres un conformista. Yo creo que cuando un hombre te escucha y ama de verdad no escatima, por qué, porque creo que también lo dijo una amiga, también lo material y también el dinero es energía, y esa energía te están dando a ti como intención, como atención porque pensé en ti, o sea, interesada no”, manifestó.

Pero los internautas no dudaron en pronunciarse: “¡Vaya manera de justificar ser 100% material y superficial!, “¿La de chambear no se la sabe?”, “El interés a la larga es malo ya que haces cosas más por dinero que por amor”, “Ahora si se está equivocando, la vida se trata de límites y si todo lo ves en forma de dinero es porque tienen una herida que no has superado”, y “Pues si quieres más y más y más usa esa energía en trabajar y así tengas más y más y más”, le escribieron,

Ella se calificó como una mujer trabajadora, pues desde los 12 años se gana el dinero de forma honrada cuando empezó como mesera en un pequeño restaurante. Así como “dadora”, porque cuando está enamorada lo entrega todo, tanto espiritual como material. Además, agregó que ella terminó con su pareja por una infidelidad de él y no por el regalo del teléfono.