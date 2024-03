La incómoda pregunta que la reina Letizia le hizo a una cantante sobre su vestido

La reina Letizia y el Rey Felipe VI protagonizaron un momento para el recuerdo en septiembre de 2023 cuando presidieron la primera edición de los Premios de La Vanguardia y posaron junto a cantantes como Bad Gyal, consolidad como la Reina del Trap del momento y quien se robó todas las miradas con su atuendo revelador.

La intérprete no dudó e interactuar con los reyes y romper el protocolo al saludar primeramente a Letizia y luego al Rey para recibir el Premio Talento Joven Internacional “por su espíritu transgresor, su carismática personalidad y porque se ha convertido en uno de los iconos femeninos de la música dancehall y trap latino”.

Meses después, Alba Farelo, como es su nombre real, conversó sobre cómo fue la conversación con los monarcas, en especial con la reina quien asegura que fue muy amigable y trataron temas de moda y música. Sin embargo, también reveló una de las preguntas incómodas.

Esta fue la pregunta incómoda que le hizo la Reina Letizia a Bad Gyal

“La saludé primero a ella porque había pasado mucho rato hablando con ella… Me entendí con ella, tuve una conversación más natural, personal. Conecté con ella y me salió saludarla primero a ella. Había una energía como si ya nos conociésemos un poco”, afirmaba durante una entrevista en el canal de YouTube de Chente Ydrach.

Semanas después Gyal estuvo como invitada en el programa español ‘La Resistencia’ donde le confesó al presentador David Broncano la curiosa pregunta que la reina Letizia le hizo aquella noche.

Bad Gyal cuenta en @LaResistencia que la Reina Letizia le preguntó: “¿Qué llevas debajo del vestido?” pic.twitter.com/ktTuk7BZWS — Bad Gyal Spain - Fan Page (@BadGyalSpain) February 2, 2024

“La Reina me preguntó por mi vestido. No sé si para ponérselo, no creo… Me preguntó que qué llevaba debajo”, aseguró en manera de broma y dejando a más de uno sorprendido al considerar que es un cuestionamiento un poco atrevido de su parte.

Pese a ello, hay quienes aseguran que es una inquietud que más de una habría tenido debido al look sensual y revelador con el que apareció esa noche la intérprete. Se trataba de un vestido corto y casi semidesnudo que estaba formado por piezas metalizadas y aberturas que dejaban poco a la imaginación.

Incluso en aquel entonces, la famosa fue duramente criticada por aparecer con un outfit tan revelador pese a que posaría con los reyes de su país, de quienes aseguraron que se mostraron incómodos al posar a su lado. Letizia muy por contrario, llegó con un vestido negro midi con bordado de flores dorados en lurex.