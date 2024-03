Lucho Miranda respondió a un seguidor curioso que le preguntó por el Onlyfans de su polola: “Ayer le saqué fotitos…”

Lucho Miranda, el exitoso comediante que brilló en el Festival de Viña del año 2024, y que se llevó la Gaviota de plata y de oro tras conquistar al “monstruo”, interactuó con sus seguidores en redes sociales.

Durante sus apariciones televisivas en el marco del Festival de Viña, el comediante reveló que está emparejado, junto a Franchesca Toledo, a quien conoció a través de Instagram. Al parecer, la vida personal del humorista ha generado interés público, ya que, recientemente, un seguidor le consultó acerca de su opinión sobre el particular emprendimiento de su polola.

La joven cuenta con una cuenta en la plataforma Arsmate, también conocida como “Onlyfans chileno” y donde ya tiene mil suscriptores que pagan por su contenido.

En dicha página comparte algunas fotografías sensuales y eróticas, las que pueden ver solo aquellos usuarios que paguen una cuota mensual. Sobre esto mismo fue consultado Miranda.

“¿No te importa que la Fran tenga Arsmate?”, le cuestionó el seguidor. Ante los curiosos, “Luchito” respondió sin dudar: “Claro que no”.

Enseguida reveló una reciente anécdota con su pareja. “Ayer le saqué fotitos, no quedó ninguna buena”, confesó el humorista.

“Pensó que yo lo había hecho intencional, para que ella no subiera nada, y ahí le expliqué que no podía abrir las manos, por lo cual me cuesta sacar fotos. ‘Oh chucha’, dijo ella, ahí se puso el traje de enfermera y volvimos a intentarlo”, continuó relatando.

“Tengo fe en esta pyme”, afirmó el humorista, dejando más que claro que no tiene “atados” con el rubro en el que se desenvuelve su futura esposa, y que la apoya indiscutidamente.

Cabe destacar que la pareja ya está próxima a cumplir 3 años de pololeo, y según revelaron tienes concretos planes de matrimonio, los que debieron aplazar debido a la participación del comediante en el Festival de Viña del Mar.