María Antonieta de las Nieves pone fin a su carrera como la inolvidable “Chilindrina”

Recientemente, la actriz María Antonieta de las Nieves sorprendió al anunciar su inminente retiro de los escenarios. La artista le dirá adiós a su querido personaje “La Chilindrina” a los 74 años.

La actriz, que incluso ostenta un Récord Guiness por interpretar a la Chilindrina por más de 48 años, explicó sus motivos al medio El Colombiano, donde aseguró: “Sí, me retiro, y te voy a decir por qué; espero que sea una gira larga, bastante extensa”.

Además, hizo hincapié en su avanzada edad y deseos de finalizar su carrera a tiempo. “Entonces, si tengo 74 años, ¿cuántos años más puedo estar en un escenario? Yo no quiero dar lástima a la gente”, sostuvo.

En ese sentido, reveló que la producción “Los huevos de mi madre” será la última obra en que participa añadiendo que “porque así quisiera seguir haciendo la Chilindrina, no iba a hacer con el mismo entusiasmo y la energía de los bailes, y las coreografías”, afirmó.

Cabe señalar que el “adiós” de La Chilindrina no es novedad, ya que la actriz había adelantado en el año 2021 que su retiro ocurriría pronto.

En esa ocasión comentó al medio Milenio que: “no es que me vaya a despedir. Es que quiero viajar a muchos lugares a agradecer el cariño, la admiración, el respeto, las risas y la alegría”.

“Han sido cinco generaciones las que me han visto. Ahora me ven nietos de los que me conocieron al principio y espero aguantar otros 20 años. Estos 50 han sido maravillosos: haber recorrido el mundo con este personaje es algo único”, expresó en esa oportunidad.

“Cuando me pongo el vestido, las pecas y me hago las colitas, todo se transforma por arte de magia. Es un personaje mágico, algo que Dios me dio y espero me siga dando muchos años más”, declaró en esa entrevista.

Finalmente sinceró que: “Para mí no fue un reto representar a la misma niña mientras pasaron los años, porque me transformo cuando me pongo su ropa”.