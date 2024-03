“Me encantó que fuera extravagante”: Celine Reymond entregó más detalles sobre su “sabroso” rol en “Secretos de familia”

La nueva producción dramática de Canal 13, “Secretos de familia”, está ad portas de estrenarse. El 10 de marzo es la fecha en que verá la luz esta teleserie nocturna que busca resolver el misterio detrás de la muerte de Sara. En este thriller, la actriz Celine Reymond interpreta a Fátima Manzur, la esposa de Alfonso (Nicolás Saavedra), quien se ve envuelta en un amorío con el hermano de su marido, Gerardo (Álvaro Gómez).

La actriz conversó con Publimetro sobre su rol en la próxima ficción del 13, “es una mujer fogosa y calculadora, le gusta utilizar a los hombres. Ella siente que tiene estatus con esa familia, por eso está con ellos por mucho tiempo”, partió comentando.

Este triángulo amoroso se ve en peligro después de que Sara se entera de la infidelidad de Fátima. “Eso le añade al misterio de quién fue la última persona en ver a Sara con vida, y quién es el verdadero asesino. Así la gente empieza a elucubrar porque puede ser Gerardo también”, agregó Reymond.

A pesar de involucrarse sentimentalmente con el personaje de Álvaro Gómez, y pensar que es el amor de su vida, él guarda secretos por su cuenta. “Finalmente, Fátima no conoce tanto a Gerardo porque no sabe todo sobre él. Gerardo tiene una vida secreta, una adicción, al final todos guardan secretos en esa familia”, contó.

“Es más exuberante”

Sobre qué le llamó la atención de este rol, Celine señaló que “primero se llama Fátima Manzur, yo me la imaginaba libanesa o palestina, ¡Palestina libre! Me encantaba la idea de una paisana, le inventé una historia detrás de una familia que tenía caballos árabes (ríe)”.

“Me encantó que fuera una mujer extravagante para los Cruchaga, una paisana que se viste distinto, tiene otro sentido de la moda y la elegancia. Es más exuberante, eso me encanta. Lo encontraba muy entretenido que fuera sensual, y que sea como una Madame Bovary”, continuó.

Celine vio en Fátima un personaje sabroso, “eso me gustó mucho, que también está metida en una trama súper densa, y ella es la nota colorida, pero no es que sea un personaje cómico, para nada. A ella le pasan muchas cosas terribles, pero su manera de ser es distinta, no es una mujer cuica típica”, detalló la intérprete.