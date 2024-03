“Me hizo mucho sufrir, me dio hasta cáncer”: Daniela Aránguiz reveló lo mal que lo pasó tras el fin de su relación con Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz protagonizó una íntima y sincera conversación con sus compañeras de “Tierra Brava”, Pamela Díaz y Botota Fox, en donde hablaron sobre sus exmaridos.

“La Fiera” fue la primera es referirse a sus exparejas, en donde reveló: “Yo nunca más hablé con Manuel (Neira), llevo 14 años”, confesó acerca del exfutbolista.

Consultada acerca de si sus hijos alguna vez le pidieron volver, “La Fiera” reveló que no. “La última vez mi hija me dijo ‘Pensé que te ibas a separar antes’. Eso fue hace 5 años cuando me enteré que me cag… con una mina, y ahí dije ‘hasta nunca’”, sostuvo.

Las palabras de Daniela Aránguiz

Por su parte, Daniela Aránguiz reveló que el término de su matrimonio con Jorge Valdivia la afectó mucho en cuanto a salud.

“No hablo con él hace un año. Me hizo mucho sufrir, me dio hasta cáncer, yo pienso que eso fue por estar estresada”, confesó la modelo.

Eso sí, ahora todo cambió porque “desde entonces me preocupo de los chiquillos no más, que sean felices”, indicó, refiriéndose a sus hijos que tiene con el exfutbolista.