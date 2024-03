Pamela Díaz reveló qué le dijo su hija sobre su relación con Manuel Neira: “Pensé que te ibas a separar antes”

Una íntima conversación se dio entre tres de los personajes más polémicos de farándula en “Tierra Brava”, Pamela Díaz, Daniela Aránguiz y Botota Fox. En este espacio, la Fiera habló de una de sus relaciones más recordadas con Manuel Neira, con quien tuvo sus dos primeros hijos: Trini y Mateo.

“Yo nunca más hablé con Manuel (Neira), llevo 14 años”, confesó. Su amiga Botota Fox le consultó si es que alguna vez sus hijos le pidieron que volviera con su padre. “La última vez, la Trini me dijo ‘Pensé que te ibas a separar antes’”, agregó la Fiera.

“Ahí dije...”

Daniela Aránguiz señaló que es rico tener hijos más grandes debido a que entienden mucho más las dinámicas de la relación, pero Díaz aseguró que este comentario no fue reciente, sino que cuando su hija era mucho más adolescente.

“Eso fue hace 5 años cuando me enteré que me ca** con una mina, y ahí dije ‘hasta nunca’”, sostuvo, y agregó que no fue una decisión difícil de tomar, separarse de Manuel tras enterarse de su infidelidad.