Recluta Álvarez reveló que tuvo que dormir en su auto tras juntarse con sus excompañeros de “Top Chef”

Juan Pablo Álvarez reveló que tuvo que dormir en su auto en la Ruta 5, luego de una junta con sus excompañeros de “Top Chef Vip”.

El hecho fue dado a conocer por él mismo mediante una publicación en sus redes sociales, en donde contó que tuvo que pasar la noche en su vehículo en una estación de servicio en la comuna de San Bernardo, puesto que presentó una inesperada falla y ninguna grúa podía ayudarlo.

“Me quedé en pana en la carretera en la madrugada. Había participado en un encuentro con otros participantes de Top Chef VIP y ya iba de regreso a mi casa, en Graneros. El auto, un Chevrolet Aveo de 2005, se detuvo en la carretera. Lo tuve que revisar y me di cuenta que se había roto la manguera que va del filtro de aire al motor”, comentó el exparticipante del programa de cocina en un diálogo con LUN.

En ese momento, Álvarez atinó a usar un guante viejo para fabricar un improvisado “parche”, que lo ayudó a avanzar un par de kilómetros, pero el auto se detuvo igual.

No había grúa

“Una grúa de la autopista me remolcó hasta una bencinera. Desde ahí llamé, pero no encontré una grúa que quisiera llevarme a mi casa, así que no me quedó otra que dormir en el auto. Mi asiento del conductor puede reclinarse por completo”, afirmó, viendo el lado positivo.

Eso sí, al día siguiente tuvo mejor suerte y pudo lograr que un vehículo de rescate lo llevara hasta su hogar. Sin embargo, la falla mecánica necesitaba ser solucionada por un experto.

“Mi hermana me compró una nueva manguera y yo mismo la instalé, pero creo que voy a tener que llevar el auto al mecánico”, indicó el recluta.

“Ya es un auto viejito y le he hecho algunos arreglos, pero no me había dado nunca una pana grave”, sostuvo Juan Pablo Álvarez.