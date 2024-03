“Si te portai mal...”: Pangal Andrade reveló la seria advertencia de su polola previa a su ingreso a reality

Pangal Andrade, deportista y miembro del equipo de rafting “Cascada”,dio a conocer sus expectativas al unirse al grupo de participantes del esperado reality de Canal 13, “Ganar o Servir”, el cual sucederá a Tierra Brava.

A sus 38 años y con una extensa trayectoria en competencias deportivas, Pangal confesó sentir la presión de ser reconocido como uno de los competidores más fuertes, especialmente en el ámbito deportivo, ya que tendrá que enfrentarse a personajes mucho más jóvenes.

Destaca que, a pesar de haber leído comentarios que lo catalogan como un posible ganador, la situación es más compleja. Con una carrera de 13 o 14 años más desde su última incursión en un reality, reconoce que su estilo de vida y nivel de entrenamiento han cambiado, lo que le presenta nuevos desafíos.

Aunque compartió que su filosofía personal del éxito es gracias a su actitud 60% mental y un 40% físico. Por lo mismo destacó la importancia de la mente para superar los límites físicos y mantenerse enfocado durante los momentos difíciles.

La advertencia de su polola

En cuanto a su relación con Melina Noto, conductora de TNT Sport, Pangal destaca la madurez de su pareja y los límites claros que han establecido para su participación en el reality. Aunque descarta ingresar al programa con pareja, resalta la importancia de proteger su relación durante esta nueva experiencia.

En relación con el público, Pangal anticipa que los espectadores verán una versión diferente de él, más madura y con menos filtro. Reconoce que la sobreexposición en realities anteriores ha generado expectativas, pero está decidido a mostrar su autenticidad en este nuevo desafío televisivo.

Con Melina Noto como su apoyo emocional, Pangal se prepara para enfrentar cada obstáculo en “Ganar o Servir” con determinación y resiliencia, prometiendo sorprender a todos con su actitud en el programa.

“La Meli es muy madura. Lo tiene todo súper claro, la Meli me las cantó clara, me dijo ‘puta, si te portai mal, hasta ahí no más llegamos ¿qué vamos a hacer?’ cachai, hay límites y hay barreras que uno no puede pasar”, contó en una entrevista que dio al medio ElFiltrador.

Por lo mismo aseguró que jamás ingresaría a un programa de este tipo con su polola o que los intenten juntar dentro hasta ahora habría sido descartado. “Es complicado. Es loco, es difícil, no es fácil. No creo que me gustaría meterla a ese mundo, someterla a ese estrés, los personajes, porque todos los que entramos a realities son un poco pitiaos, ¿pa’ qué te voy a mentir?”, se preguntó.