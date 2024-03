“Son amigas y rivales, están peleadas desde hace 15 años”: revelan detalles de las dos figuras que Canal 13 tienta para su nuevo reality

Dos nuevos rostros aparecieron anoche en el horizonte del próximo reality que prepara Canal 13 para reemplazar a “Tierra Brava”, y que hasta la fecha tiene confirmados a cinco mediáticos personajes.

Y es que a los conocidos nombres de Naya Fácil, Gabriel “Coca” Mendoza, Botota Fox, Pangal Andrade y Luis Mateucci, se sumó este martes en el programa “Que te lo digo” el de otras dos figuras que en palabras del panelista Luis Sandoval, podrían causar conmoción en “¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado”.

La propuesta de Canal 13

“Fíjense que Canal 13 quiere reclutar a lo mejor, a la ‘crème de la crème’, en el próximo reality que está preparando. Son personajes que la gente siguió, que sigue, y que causaron tanta polémica durante muchos años que sería muy morboso ver a estas dos personajes juntas nuevamente”, indicó el periodista del programa farandulero.

“Son amigas y rivales, hoy día no se hablan, no se miran, no saben la una de la otra, y están completamente peleadas desde a lo menos unos 15 años. Y fíjate que un programa de televisión podría eventualmente reunirlas”, prosiguió Sandoval, quien aseveró que “ambas figuras estarían en conversaciones para ser parte del próximo reality de Canal 13″.

Tal dupla sería la compuesta por las mellizas Daniella y Denisse Campos, quienes en palabras del comunicador ya habrían recibido las primeras propuestas económicas desde la señal propiedad de Andrónico Luksic. Y en este caso, la de la actual panelista del programa “Sígueme”, cuyo millonario sueldo sería pagado semanalmente.

“Denisse estaría a la espera de conocer lo que cobrará Daniella para negociar su ingreso al reality”, aclaró el periodista, quien concluyó su reporte aseverando que a Daniella ya se le presentó una propuesta que alcanza a los “15 millones de pesos semanales”, una cifra que su hermana también trataría de negociar en su eventual retorno a la televisión chilena.

