¿Ya superó a Peso Pluma? Nicki Nicole es la envidia de todas al aparecer con famoso cantante

Nicki Nicole no le dio muchas vueltas a su ruptura con Peso Pluma y lejos de deprimirse y estancar su vida social, ha demostrado que sigue más imparable que nunca. La argentina se limpió las lágrimas tras la infidelidad del mexicano y siguió adelante brillando más que nunca.

Luego de presumir su nueva imagen al cambiar de tono de cabello y aparecer con sensuales looks en redes sociales, ha dejado claro que es mucho más que cantante, pues también ha destacado en el mundo de la moda imponiendo tendencias y recientemente posando para marcas como Lacoste en la Semana de la Moda en París.

La cantante no solo se robó las miradas con su outfit compuesto por un conjunto total black que incluyó un sueter de mangas largas y arriba un saco estilo sastrero, sino también con la buena compañía con la que contó en la ciudad del amor.

Nicki Nicole y el famoso cantante con el que compartió

Nicki Nicole se ha encargado de presumir en redes sociales algunos de sus momentos fashionistas y también sociales luego de posar con reconocidos colegas como es el caso del actor, cantante y bailarín Wang Yibo.

La ex de Peso Pluma no se ha quedado con las manos atadas y ha dejado a más de uno con la boca abierta, luego que colgara en redes su gran momento con el artista chino, el cual es uno de los más ovacionados del momento. Nicki no solo se tomó fotos con él, sino que también estuvo sentada a su lado durante todo el desfile de la marca.

El momento se ha hecho viral en redes sociales y muchos internautas han bromeado al asegurar que le fue fácil olvidar a Peso Pluma y hasta le lanzaron consejos asegurando que “ahí sí es” ante la posibilidad de un romance.

“Nunca imaginé ver a Nicki sentada junto a Yibo”, “Esto es un universo paralelo, que emoción”, “Y para que necesitaba Nicki a Peso Pluma si tiene a Wang”, “Nicki es la envidia de todas”, “Todos sabíamos que Peso Pluma no era”, “Ahí si es, es hermoso”, han sido algunos comentarios.

Nicole también ha aprovechado su soltería para celebrar con amigas por lo que también se le vio disfrutando de una noche de brindis al colgar una historia en Instagram junto con un cocktail servido en copa de cristal.

Nicki Nicole La cantante tuvo un encuentro entre amigas. (Instagram)

“Sueño”, fue la única palabra que utilizó para acompañar la imagen, pero una imagen dice más que mil palabras; todo indica que Nicki ya comenzó a disfrutar de estar soltera.