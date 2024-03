Camilo calla a quienes los criticaron por el nombre de su segundo bebé y revela por qué eligieron Amaranto

El pasado 21 de febrero Camilo y Evaluna anunciaron que estaban esperando a su segundo hijo a quien llamarán Amaranto, un nombre que generó miles de críticas.

Y es que les pareció un nombre “ridículo” y “terrible” para ponerle a un hijo, y los criticaron por ello. Sin embargo, ellos se mostraron felices por la llegada de su segundo bebé.

Así respondió Camilo a quienes los criticaron por el nombre de su bebé

Ante esta ola de ataques, Camilo habló en una entrevista sobre cómo se sintieron y respondió a todos con una respuesta elegante.

“Yo me he vuelto más blindado a todas esas cosas, leo cada vez menos de ciertas cosas, yo sabía que cuando contamos que mi esposa estaba embarazada otra vez, que estamos esperando a nuestro siguiente bebé y decidimos que se va a llamar Amaranto, es una decisión de nosotros, nos encanta el nombre, yo ya sabía le dije vamos a anunciar que estamos esperando a Amaranto y no vamos a leer los comentarios, porque la gente nos va a tirar piedras , porque se llama Amaranto, porque va a nacer en la casa, porque no la vamos a llevar al hospital, porque no le ponen a Evaluna anestesia”, dijo el cantante dejando claro que no se dejarán afectar por lo que los demás piensen.

Y destacó que él ha priorizado cuidar su interior y su paz mental en estos casos cuando todos piensan que pueden opinar en su vida.

“ Todo el mundo siente como que tiene autoridad de meterse en esas cosas y yo siento que tengo que cuidar de mi interioridad mientras pasan esas cosas, porque yo he perdido muchos días de paz y eso no te lo devuelve nadie jamás, cuatro días en casa que sientes que la gente te está tirando piedras por x o y motivos es un chicharrón, es importante los tiempos que uno se dedica a mirar para adentro” dijo.

Por qué eligieron el nombre de Amaranto para su segundo hijo

Por otro lado explicó por qué eligieron el nombre de Amaranto y qué significa para Evaluna y para él.

“Amaranto es una planta como Índigo, es un color, es una planta que en varias culturas ancestrales se hablaba de una leyenda que en lo alto había una planta que siempre estaba florecida pero como nadie podía subir porque estaba muy alto nadie la cuidaba, pero siempre estaba florecida, entonces significa la que nunca marchita, la eterna, es como aquella planta que no requiere de cuidado exterior para estar absolutamente florecida, por eso me gustó” , destacó.

Se espera que el segundo bebé de la pareja nazca en agosto de este año y se presume que será un parto en casa como lo fue con Índigo.