“Chao mis facilines...”: Naya Fácil preocupa a seguidores con alarmantes mensajes en Instagram

Lo que todo era diversión, al parecer terminó de la peor manera para la querida influencer Naya Fácil, quien alertó a sus seguidores al publicar una serie de historias en su cuenta de Instagram, con preocupantes mensajes.

Fue a eso de las 6.30 de la madrugada, cuando comentó que se encontraba “chata” y que había sido “herida”.

[ No le gustó la broma: Pamela Díaz demandará a canal de TV por alusiones al “narcotráfico” ]

“Fue todo chiquillos en serio. Estoy chata”, escribió junto a varios emojis de una cara llorando.

Tras ello, sumó una foto su cara con la frase “comenzó lo que todos querían”, sin explicar a qué se refería.

“Me hirieron”, agregó. Luego, hablando a la cámara señaló que “yo ya estoy chata de la gente. Gente culi...no sabe cuánto lastima”.

Posteriormente, compartió otra imagen con la frase “chao mis facilines”, para agregar una foto de sus piernas, con la leyenda “donde me lleve la vida”.

Si bien, no es primera vez que alerta a sus fanaticada con este tipo de mensajes, lo cierto es que daría cuenta de un complejo estado emocional producto de las críticas que recibe de sus detractores.

Los último conflictos de Naya Fácil

Días a atrás tuvo un cruce de palabras con la exconstituyente Teresa Marinovic, quien criticó la elección de Naya Fácil como embajadora del Festival de Viña del Mar 2024.

“La verdad. Esta imagen refleja lo penca que estamos siendo como país. Díganme lo que quieran. Pero nadie puede decir que esto no es el colmo de lo rasca”, escribió @KarenKoetje en la publicación que compartió Teresa.

Además, se sumó el mal momento que pasó durante una entrevista con Pamela Díaz y Botota Fox, donde se sintió humillada por las bromas que le realizaron durante el programa en Youtube.

“Estando en Viña me decepcioné de varia gente. Yo conocía a gente de televisión que pensaba que era real, pero me decepcioné tanto que me desanimé de ir al reality. Ya no estoy ni ahí con el reality, no me siento preparada ni físicamente ni psicológicamente”, agregó.

“Jamás me imaginé que en el mundo televisivo eran tan falsos hueón. Yo soy una tipa de una pura línea, y con lo que me pasó en el fin de semana me di cuenta que esta gente culia de están todas pitiadas, están todos chiflados”, lanzó Naya.

“Buscan la conveniencia de ellos, quieren quedar bien para la pantalla, sin importar que dañen al resto. No están ni ahí con dañar esta gente culia. Estoy chatísima y lo que menos me interesa es irme a esa caga de programa”, aseguró.