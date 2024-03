“Empieza a hacerte el cuerito de chancho”: Claudia Schmitd responde a las palabras de Luis Slimming

Sigue la polémica a raíz de las controversiales palabras de Luis Slimming sobre los panelistas de farándula, quienes lo criticaron antes de su show en el Festival de Viña del Mar, entre ellas se encontraba Claudia Schmitd.

Cabe recordar que el comediante aseguró que tras su participación en “El Purgatorio” generó una especie de enemistad con algunos rostros.

“Era la vendetta de Jordi Castell, José Miguel Viñuela, Claudia Schmitd, Daniella Campos... y todo ese percolado de huevones que está alrededor”, fueron algunas de Slimming en el programa “El Sentido del Humor”

En este contexto, es donde la panelista de “Zona de Estrellas” se refirió a estos dichos y le mandó una fuerte amenaza al humorista.

“En El Purgatorio me encontré con dos comediantes (Chiqui Aguayo y Luis Slimming) que no tenían idea de dónde estaban parados y lo que les molestó fue justamente que yo los dejé en evidencia (...) Ellos tuvieron una pésima participación, incluso teniéndome a mí enfrente para poder hacer algo que estuviera a la altura”.

“Ellos son creyeron que eran intocables y no entendieron que a la producción de ese programa les daba absolutamente lo mismo que llegara yo a decirles unas cuantas verdades en pantalla (..) Ustedes no estaban haciendo la pega”, rememoró la mujer sobre sus críticas al espacio de Canal 13.

La amenaza

“Se agarra de todo esto para hacer una masa de todos los episodios vividos y la verdad es que me tiene un poco aburrida, porque sigue creyendo que es superior a todos nosotros, cuando él hacer humor en base a lo que él cree que a todo el mundo le puede gustar”, expresó la opinóloga.

Por último, envió una fuerte amenaza a Slimming: “Luis, tu humor a no todas las personas le agrada. Hasta ahora hemos sido muy livianitos contigo, pero empieza a hacerte el cuerito de chancho, porque la cosa se puede poner peor. Tú no estás entendiendo cuál es este juego. Tú estás creyéndote que haces reír a todo el mundo y eso no es así. Yo soy zorra y él no”, sentenció.