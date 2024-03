Jhonatan Mujica confesó su decepción tras salir de “Tierra Brava”: “Pensé que iban a haber muchas más oportunidades”

El modelo de alta costura Jhonatan Mujica se sentó junto a una de sus excompañeras de reality, la animadora Eva Gómez, para una sincera conversación en el programa “El Podcast de Eva”, en donde habló sobre sus expectativas y su realidad una vez que salió de “Tierra Brava”.

“Sinceramente, pensé que iban a haber muchas más oportunidades a la fecha”, comenzó. “Han salido un par de cosas que me motivan mucho y me tienen contento, pero son proyectos que hubiese salido aunque no hubiese estado en la tele”, añadió.

“Los proyectos que me hubiesen gustado que se den aquí en Chile, no se están dando todavía. Me hubiese gustado ser invitado a otros programas, entrevistas. Hay muchas cosas que me gustaría hablar acá en Chile, y quizás generar un cambio, pero para eso necesito pantalla”, agregó Mujica.

Jhonatan reveló que en sus redes sociales sigue siendo un tema su orientación sexual, y de eso le gustaría hablar mucho más. “La verdad es que creo que nosotros vamos mutando o saltando de sexualidad en sexualidad todo el tiempo, no somos constantes en un patrón. Quiero hacer entender a la gente que la sexualidad es así, que deje de ser una categorización o una cajita donde la gente se encierra, todo puede cambiar”, comentó.

El futuro de Jhonatan

Por esto, la animadora Eva Gómez le preguntó si es frustrante para él no tener la vitrina para poder conversar estos temas, y que sólo se le consulte por el reality. “Encuentro decepcionante, sí me desilusioné un poco porque pensé que se podía dar, no cierro que aún se de, que alguien me llame para profundizar este tipo de información, que sepa más de mí, saber de la carrera o la industria de la moda”, contestó.

No obstante, Jhonatan Mujica fue optimista porque dijo que su participación televisiva en el reality todavía está lejos de terminar. “Cuando realmente vea el fruto de eso es cuando salga de pantalla porque las cosas cambian cuando uno sale. Ahí te podría contestar mejor la pregunta si me frustré o no, o si se están dando las cosas”

“Mi plan es aprovechar los meses que voy a estar acá en Chile, porque apenas consiga toda la documentación para mi pasaporte español, yo vuelvo a Europa. Obviamente, voy a estar saltando de Chile a Europa, este país me genera la estabilidad que me gustaría tener, así que me iría 6 meses a Europa, 6 meses en Chile y así, pero se tienen que dar las puertas en el mercado de la forma en que me gustaría y me sentiría cómodo aquí”, cerró.