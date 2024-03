“Juego de Ilusiones”: Nuevo hallazgo de Valentina podría quebrar defintivamente dupla con Martín

La relación que mantienen Martín y Valentina en “Juego de Ilusiones”, la cual ha oscilado entre ser socios y amantes, podría dar un vuelto definitivo tras un nuevo hallazgo de la joven sobre su pasado.

Cabe recordar que en capítulo del pasado miércoles el rol de Camila Hirane recibió un enigmático paquete, el cual contenía información reservada.

Pese a que no dieron a conocer detalles de su contenido, todo hacía pensar a que podrían ser antecedentes acerca del director de la cácel El Faro, quien le ocultó a su socia la verdad acerca de su origen, según consigna Página 7.

En efecto, el abogado le señaló que no existía información sobre sus padres biológicos- e Ignacio le reveló que eso no era tal-, así como no le reveló que su familia biológica se dedicaba al crimen.

Frente a esto, la confianza que Valentina tenía depositada en el personaje de Carlos Díaz se quebró e inició su propia estrategia para obtener el valioso y extravagante diamante Mirloff, el cual mantiene escondido Irene.

Valentina conocerá el verdadero rostro de Martín

En el episodio de este viernes, al cual el citado medio accedió a través de Mega Go, se apreciará el contenido del paquete que llegó a manos de la inversionista.

En concreto, la mujer solicitó investigar el pasado de su familia biológica, y descubre que su hermana Alana no sólo era una criminal, sino que también fue la autora material del homicidio de la madre de Martín.

Con esta información, Valentina se dio cuenta inmediatamente que Martín sabía a cabalidad su pasado y que el motivo de ocultar esa verdad fue porque él estaba involucrado en la historia y, por tanto, revelar esos datos podrían haber arruinado el vínculo, en los negocios como en lo sentimental, que estableció con ella durante estos años.