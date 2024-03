La confesión de Drake Bell que ha sacudido a sus fans

El actor y cantante estadounidense Drake Bell amasó una considerablecantidad de fanáticos con su participación en el show megapopular Drake y Josh, de Nickelodeon, de principios de los años 2000. Sin embargo, el actor ha estado, desde el final de la serie hasta entonces, envuelto en varios escandalos, por lo que su figura y fama se ha vuelto algo controvertida.

Ahora, el actor ha sacudido al mundo con una impactante revelación, según adelantó la revista Variety y a continuación, te contamos los detalles.

¿Qué le pasó a Drake Bell?

A través de Variety, se reporta que Bell confesó haber sufrido abuso sexual durante su adolescencia trabajando en Nickelodeon. Sería esta la primera vez que el actor habla sobre las agresiones que sufrió a los 15 años.

Estos hechos se detallaran a profundida en el proximo documental de Discovery, titulado ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’. La producción abordará el terrible episodio de la compañía de entretenimiento, donde Bell sufrió abuso a manos de Brian Peck, un ex trabajador de Nickelodeon. La cadena de televisión, conocida por producciones infantiles icónicas, se ha visto envuelta en una serie de escándalos relacionados con abuso, arrojando sombras sobre la inocencia que aparentan tener los programas dirigidos a un público joven.

Brian Peck, quien trabajó en series emblemáticas como Todo eso, El Show de Amanda y Drake y Josh fue condenado a 16 meses de prisión por abuso sexual infantil. La reciente confesión de Drake Bell sobre su propio sufrimiento a manos de Peck cuando tenía solo 15 años ha reavivado la conversación sobre los peligros que enfrentan los jóvenes talentos en el mundo del espectáculo.

El documental verá su estreno dentro de pocos días, el próximo 17 de marzo de 2024 en el canal Investigation Discovery. Se estima que genere un diálogo crítico sobre la responsabilidad de la industria, así como medidas concretas para garantizar la seguridad y el bienestar de los jóvenes talentos.

Un foco que resulta bastante llamativo para la audiencia serán las acusaciones en torno a Dan Schneider, exproductor ejecutivo de Nickelodeon. Aunque Schneider no ha enfrentado cargos de manera formal, su nombre ha estado vinculado a rumores y controversias que han alimentado la corriente de opinión negativa sobre él exproductor y la cadena, que no están vinculados ya desde 2017.