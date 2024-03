“Me importa un pi.. los comentarios”: Botota Fox respondió a las personas que piden que la bajen del próximo reality de Canal 13

El transformista Botota Fox ha tenido unas semanas polémicas después de protagonizar un conflicto con Naya Fácil. Esto después de que José Miguel Navarrete se burlara del piscinazo de la joven como Embajadora del Festival de Viña del Mar.

Naya se quejó por esto, y la invasión de su espacio personal cometido por Botota después de arrebatarle el celular de la mano y contestar una llamada a gritos que le llegó a la joven. La Embajadora se descargó y Botota Fox apagó el fuego con bencina. El actual integrante de “Tierra Brava” arremetió en contra de Naya con duros términos.

“¡Qué lata la historia de la pu** que le da lata todo y que de repente le va bien! Púdrete y sigue pifiando y deja a la gente en paz”, escribió en un comentario de Instagram. Este conflicto agarra otra connotación debido a que ambas estarán presentes en el próximo reality de Canal 13, “Ganar o servir”.

Las repercusiones de estas palabras fueron inmediatas con una horda de personas criticando a Botota Fox, quien rápidamente se ganó el odio de las personas. De igual forma, el 13 se manifestó y terminó bajando al transformista de su participación en la audiencia del Festival de Viña del Mar.

“Fuera la Botota, no más bullying”

Botota Fox sigue recibiendo los coletazos de sus comentarios, los cuales sumado a las críticas que se ganó durante su paso por el reality “Tierra Brava”, la están volviendo en un personaje con alta desaprobación entre los consumidores de farándula.

En una publicación subida ayer por Canal 13, en donde muestran una entrevista que le realizaron a Botota durante la grabación del spot publicitario del próximo reality, se llenó de comentarios negativos dirigidos a la protagonista del video.

“Fuera la Botota, no más bullying”; “Impresionante como le dan tribuna a una persona agresiva”; “¡Saquen a la Botota, por favor! ¡Fome y venenosa!”; “Aún no olvido lo que le hizo a Angélica y lo intensa que fue. Este tipo de personajes que se sienten con el derecho de pasar a llevar a otras personas, no deberían estar en la TV”; fueron algunos de los comentarios que acumularon cientos de Me Gusta.

Ante estas críticas, Botota Fox respondió en la misma sección de comentarios donde pedían que no esté en el reality. “Me importa un pi.. los comentarios. Yo voy a trabajar y chao. La gente que no ha logrado nada absténganse de opinar”, lanzó.

Comentarios sobre Botota Fox Captura: Instagram

