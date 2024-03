¿Recuerdan a Li Fridman?: Actriz de “Papá a la deriva” emprende hoy en moda textil

La destacada actriz nacional Li Fridman se hizo conocida por sus recordados papeles en “Pituca sin lucas” (2014) y en “Papá a la deriva” (2015), ambas producciones dramáticas de Mega.

Por estos días, la intérprete se encuentra distante del mundo de las teleseries y se dedica a sus propios proyectos.

Li comenta que le gustaría volver a actuar en televisión y cuenta su actual ocupación, en diálogo con Página 7.

Li Fridman en "Papá a la deriva"

“Hoy estoy con Fátima (mi tienda de ropa). También estamos en proceso de co producción de una obra chile argentina. El director es Martín Slipak, un talentoso actor y director argentino y el elenco está conformado por Pablo Schwarz, Guilherme Sepúlveda y yo”, inició sus palabras.

En este sentido, precisó que “el proyecto me tiene muy entusiasmada y tiene fecha para segundo semestre 2024″.

Li Fridman en "Papá a la deriva"

Teleseries y género cinematográfico

Sobre su paso por las teleseries, la actriz señaló que “me encantaría volver”. En esta línea, precisó que “es un formato que me acomoda y al mismo tiempo me parece que demanda mucho dinamismo en el estilo y el ritmo. Sin embargo, lo que más me atrae son los formatos de series y cine”.

Respecto de su interés por el género cinematográfico, la intérprete argumentó que la preferencia es “porque se trata de un lenguaje más autoral, con la posibilidad de dedicarse más minuciosamente a lo actoral. De todos modos, creo que ambos formatos tienen sus propios desafíos y encantos”.

Li Fridman integró los elencos de las series “Los Prisioneros” y “La Jauría”, género audiovisual que le agrada y al cual le interesaría incursionar nuevamente.

“El formato serie me gusta mucho, lo pasé muy bien trabajando en ‘Los Prisioneros’, teníamos un elenco súper comprometido y trabajamos bien cohesionados. En ‘La Jauría’ mi participación fue breve, pero sin duda, como te comentaba antes, es un formato que gozo y lo haría feliz”, sinceró.

Acerca de esta preferencia, fundamentó que “sí me gustaría explorar actoralmente con otros directores en cine y series. En esos formatos uno se alinea con el imaginario de la directora o el director y luego devuelves tu propia respuesta dentro de ese encuadre estético que te presentan. Es un diálogo súper estimulante y creativo que se disfruta mucho”.