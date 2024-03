“Se vienen los amiguitos del productor”: Gran Hermano Chile lanza nuevo casting y usuarios reaccionan con malicia

Lo que era un rumor, CHV finalmente lo confirmó. Vuelve Gran Hermano Chile y ya comenzó el proceso de casting. Así lo dieron a conocer en la cuenta de Instagram, invitando a todos a participar y vivir la experiencia de encerrarse en la casa estudio en Argentina, la misma que dejó como flamante ganadora a Constanza Capelli.

“Durante 168 días, 24 chilenos se transformaron en un fenómeno imparable que sacudió a los medios y a todas las redes sociales del planeta, llegando a millones de seguidores y que cambió las vidas de sus protagonistas para siempre”, dice la promoción.

Tras ello, invitaron a los televidentes a enviar sus videos de presentación, tal como lo hicieron la vez anterior Papá Lulo, Hans y Pincoya.

“Participa en el casting de #GranHermanoCHV. Inscríbete en http://chilevision.cl o envía tu video al correo casting@paramount.com y al WhatsApp: +56939497457″, escribieron.

Cibernautas dudan de casting de Gran Hermano

Sin embargo, no fueron pocos los que dudaron de la efectividad del casting, puesto que consideraron que los jugadores ya están elegidos a dedo por la producción, al igual como se rumoreó en la edición anterior.

“Se vienen los amiguitos del productor again, no se para que hacen casting xd2″, “Tanto casting para que solamente queden conocidos o de algun productor 😂 ya no perderé mi tiempo en esto”, “Tanto casting si al final siempre entran los pitutos”, comentaron en la cuenta de Gran Hermano Chile.