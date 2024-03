Un golpe de suerte para la Leyenda: Arturo Longton se salvó de ir a la prueba de eliminación en “Tierra Brava”

Una nueva competencia de salvación se libró en “Tierra Brava”, donde se enfrentaron Nicolás Solabarrieta, Arturo Longton y Junior Playboy. La prueba consistía en equilibrio y un gran dote de suerte, ya que tenían que encontrar las herraduras que estaban atadas a tres de las treinta cuerdas que habían en un tablero.

Durante el transcurso de la prueba, las capacidades físicas pasaron a segundo plano ya que se podían demorar muy poco en cruzar los obstáculos antes de llegar al tablero, pero tomar mucho tiempo en encontrar la cuerda que efectivamente tenía la herradura atada.

El componente fortuito fue muy frustrante para los competidores, pues, a pesar de que Arturo fue quien más problemas tuvo para pasar los obstáculos, fue el que menos se demoró en encontrar las herraduras. En cambio Junior, molesto por su mala suerte, pateó el tablero al no poder encontrar las herraduras.

Las reflexiones de los competidores

Finalmente Karla les comunicó que el tiempo más largo fue de Junior, y el segundo fue Nico, por lo que ambos se convirtieron en los duelistas de la semana, y Arturo se salvó al hacer el mejor tiempo. La Leyenda se libró de ir al duelo con un tiempo de 7 minutos y 12 segundos, mientras que Solabarrieta marcó 31 segundos más.

Longton al hablar de su triunfo señaló que “estoy súper feliz, estaba súper nervioso. Me compliqué mucho con el primero, me caía y me costaba, creo que sólo una vez lo pasé rápido y con las herraduras... No agarré al tiro como Junior a la segunda, las primeras me costaron un poco, pero bien, estoy feliz”.

Sus competidores estaban sumamente molestos por haber perdido, Junior comenzó a hablar solo e interrumpir a Arturo, por lo que Karla Constant le llamó la atención y le exigió respeto. Por su parte, Solabarrieta expresó su disconformidad, “no me parece que las cosas se definan por suerte”, dijo.

Sin embargo, Nico compartió su reflexión ad portas de enfrentarse a un duelo de eliminación. “En mi caso, me hubiese gustado que la prueba dependiera de nuestras habilidades en general, pero no deja de ser una bonita victoria para Arturo, y me genera tranquilidad saber que se queda en la casa, porque tampoco quería que se fuera”, cerró.