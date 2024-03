Vicente devela su personalidad obsesiva y enfermiza en “Generación 98″: intenta violar a Loreto

El trasfondo de la personalidad de Vicente en “Generación 98″ se devela, luego de sólo haber mostrado tibios indicios en episodios anteriores. En el capítulo de este miércoles quedó en evidencia que el joven en realidad es obsesivo y enfermizo, pues intentó violar a Loreto.

En entregas de semanas atrás de la teleserie nocturna de Mega, Tomás Rodríguez, amigo del colegio del personaje de Ignacia Baeza, le había señalado sus dudas acerca de este muchacho, pues lo veía peligrosamente interesado en la empresaria gastronómica a un nivel excesivo.

Cabe señalar que, luego que Vicente le revelara a Sebastián el aborto que se realizó su madre, Loreto no quiso saber nada más de él. De hecho, lo despidió del restaurante de sushi y le pidió que se alejara definitivamente. No obstante, el exestudiante de Medicina no entendió el mensaje, según consigna Página 7.

El joven acude sin avisar a la casa la amiga de Tomás para tratar de resolver sus diferencias y, ante las negativas iniciales de ella, intenta manipularla.

“Qué tontera pensar que me puedes sacar de tu vida de un día para otro. No po’, o sea sobre todo después de todas las cosas lindas que he hecho por ti”, le argumenta el rol de Simón Pesutic. Pero ella le alega que le está sacando en cara esas actitudes, lo que él niega y replica que hizo esas cosas por amor.

Vicente pierde la cabeza

Loreto se mantiene firme y le aclara enfáticamente que, si bien hubo momento muy bonitos en la relación, esto se acabo y que ni siquiera tiene relación con la diferencia de edad entre ambos.

Vicente sigue sin entender y, cuando su exnovia le explica que no pueden estar juntos por ser muy intensos y que él enocontrará otra mujer, el joven se torna violento.

“¡¿Cómo no te cabe en la cabeza que sólo quiero estar contigo?!”, le grita a la mujer y la califica de egoísta. La madre de Sebastián y Feña le pide que se vaya de su casa. Vicente reacciona con más agresividad, la toma de un brazo y la lleva hasta el sofá, donde la retiene a la fuerza.

Sobre ella, luego de que atendiera los ruegos de Loreto, el joven se retracta para luego afirmar que deberían estar haciendo el amor y comienza a forzarla a quitarse la ropa, mientras él se va sacando la polera.

El capítulo 155 termina en ese momento, dejando de manifiesto la verdaera personalidad trastornada y enfermiza del antiguo amigo de Vicente.